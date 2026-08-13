به گزارش خبرگزاری مهر، یک اسب در یکی از محدوده‌های ساحلی بابلسر ناگهان رم کرد و موجب وقوع حادثه برای سوارکار و چند خودروی پارک‌شده شد.

در پی این حادثه، اسب سوار خود را که دختری جوان بود، به زمین انداخت و وی بر اثر این اتفاق مصدوم شد.

اسب پس از رها شدن و رم‌کردن، به سمت خودروهای پارک‌شده حرکت کرد و به چند دستگاه خودرو خسارت وارد شد.

این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت ضوابط ایمنی و نظارت کافی بر فعالیت‌های مرتبط با اسب‌سواری در مناطق ساحلی و پرتردد را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که حضور گردشگران و خودروها در این مناطق زیاد است.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت واردشده به خودروها و وضعیت جسمانی دختر جوان اعلام نشده است.