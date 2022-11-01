به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با انتصاب معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: یک جوان دیگر به ترکیب هیئت دولت اضافه شد و محسن منصوری استاندار تهران و دارای سابقه کار مدیریتی موفق با حکم رئیس جمهور به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب شدند. او پیش از این استان در تهران بودند و مسیر خوبی که مرتضوی ایجاد کردند با سرعت بیشتری توسط وی ادامه پیدا خواهد کرد.