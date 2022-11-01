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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

بهادری جهرمی خبر داد:

«محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس‌جمهور شد

«محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس‌جمهور شد

سخنگوی دولت گفت: یک جوان دیگر به ترکیب هیئت دولت اضافه شد و محسن منصوری استاندار تهران با حکم رئیسی به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با انتصاب معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: یک جوان دیگر به ترکیب هیئت دولت اضافه شد و محسن منصوری استاندار تهران و دارای سابقه کار مدیریتی موفق با حکم رئیس جمهور به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب شدند. او پیش از این استان در تهران بودند و مسیر خوبی که مرتضوی ایجاد کردند با سرعت بیشتری توسط وی ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 5621895
طیبه بیات

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