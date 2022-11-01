امسال ۳۸ هزار تُن چغندرقند در استان مرکزی برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیشانی با اشاره به اینکه چغندرقند یکی از محصولات استراتژیک و راهبردی به شمار می‌رود که هر سال در بخشی از اراضی کشاورزی استان مرکزی کشت می‌شود، گفت: سطح زیرکشت چغندرقند در استان ۷۰۰ هکتار است.

وی عنوان کرد: پیش بینی شده امسال ۳۸ هزار تن محصول برداشت و تحویل کارخانجات قند شود.

کیشانی افزود: میانگین برداشت محصول چغندرقند در استان ۵۲ تن بوده که نسبت به میانگین کشوری ۲ تن بیشتر است.

وی علت افزایش عملکرد را توجه به توصیه‌های فنی، استفاده از آبیاری نوین در سطح مزارع، استفاده از کودهای ریزمغذی و تغذیه مناسب و روش‌های به زراعی دانست و گفت: چغندر تولیدی استان مرکزی به کارخانجات قند در استان‌های اصفهان، همدان و شهرکرد ارسال می‌شود.

کیشانی ادامه داد: افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از آبیاری نوین در مزارع از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است.