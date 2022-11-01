مهلت ثبت نام سه تک درس مجازی برای دانشجویان علوم پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام تک درس های مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی تا ۱۳ آبان تمدید شد.

تمامی دانشجویان علوم پزشکی که واجد شرایط اخذ این تک درس ها هستند تا ۱۳ آبان فرصت دارند با ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به نشانی http://vums.ac.ir این تک درس ها را اخذ کنند.

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با استناد به مصوبه جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، این دروس را برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی به صورت درس پایه اجباری و برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانی و دانشجویان بین الملل به صورت اختیاری ارائه کرده است.

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس http://vums.ac.ir انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱. تکمیل فرم تقاضای تک درس اعلام شده که در وب سایت ثبت نام در دسترس است.

۲. بارگذاری تصویر معرفینامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

۳. بارگذاری تصویر کپی کارت ملی

۴. بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۳*۴

۵. پرداخت شهریه واحد انتخابی جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی.

۶. ثبت نام دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۷. کلاس های مجازی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود و به صورت اطلاعیه در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

نهمین دوره ارائه دو واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

تقویم آموزشی درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»

عنوان تقویم آموزشی انتخاب واحد ۲۵ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱ شروع کلاس مجازی ۱۴ آبان ۱۴۰۱ پایان کلاس مجازی ۹ بهمن ۱۴۰۱ تاریخ آزمون الکترونیکی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ اعلام نمرات به دانشگاهها دهه آخر بهمن ۱۴۰۱

شهریه واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»:

برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت

برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: مبلغ ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۰ ریال (۵۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان)

دومین دوره ارائه دو واحد درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» ویژه دانشجویان دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

تقویم آموزشی درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا»

عنوان تقویم آموزشی انتخاب واحد ۲۵ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱ شروع کلاس مجازی ۱۴ آبان ۱۴۰۱ پایان کلاس مجازی ۹ بهمن ۱۴۰۱ تاریخ آزمون الکترونیکی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلام نمرات به دانشگاهها دهه آخر بهمن ۱۴۰۱

شهریه واحد درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا»:

برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت

برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: مبلغ ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۰ ریال (۵۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان)

دومین دوره ارائه دو واحد درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

تقویم آموزشی درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

عنوان تقویم آموزشی انتخاب واحد ۲۵ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱ شروع کلاس مجازی ۱۴ آبان ۱۴۰۱ پایان کلاس مجازی ۹ بهمن ۱۴۰۱ تاریخ آزمون الکترونیکی ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ اعلام نمرات به دانشگاهها دهه آخر بهمن ۱۴۰۱

شهریه واحد درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»:

برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت

برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: مبلغ ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۰ ریال (۵۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان)