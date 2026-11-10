به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور عصر امروز سه شنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی خوزستان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: سرانه آموزشی خوزستان با ۴.۹ مترمربع نسبت به میانگین کشور با ۵.۵۹ مترمربع پایین است و حدود ۸۰۰ مترمربع کمبود فضای آموزشی در استان وجود دارد.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده مدارس خوزستان فرسوده هستند که خارج شدن این مدارس از چرخه باعث می‌شود کمبود فضای آموزشی باقی بماند.

وی با بیان اینکه عملکرد نوسازی مدارس خوزستان در مقطع‌هایی از تصمیم‌های سیاسی متاثر شده و بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته است، ادامه داد: این اقدام به گونه‌ای بوده که سرانه آموزشی در مناطقی که سرانه آن‌ها به ۱۰ مترمربع می‌رسد متمرکز شده است.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتبارات باید هدفمند شوند، همچنین ماده ۲۳ باید در مناطقی که سرانه آموزش آنها کمتر از ۳ متر مربع است اعمال شود.

ابراهیم‌پور با تاکید بر اینکه تامین تجهیزات مدارس و رساندن وضعیت آموزشی خوزستان به میانگین کشور، تنها با اتکا به اعتبارات ملی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: خوزستان در پایه دوازدهم رتبه ۲۸ کشور را با میانگین ۹.۸ دارد و با توجه به اینکه میان سرانه آموزشی، سطح سواد و توانمندی منابع انسانی ارتباط مستقیم وجود دارد این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در دو سال اخیر، حدود ۱۰ همت از درآمد مالیاتی خوزستان به استان بازنگشته و این در حالی است که برای اخذ مالیات به صنایع و مردم فشار وارد می‌شود لذا باید پیگیری و تلاش صورت گیرد تا سهم خوزستان از این درآمدها اخذ شود.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از ۲.۴ همت بودجه تخصیصی خوزستان مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به نوسازی مدارس اختصاص یافته است.

ابراهیم پور با بیان اینکه برخی از ساختمان‌ها و املاک آموزش و پرورش باید از طریق مولدسازی در اختیار پیمانکاران قرار گیرند، عنوان کرد: منابع حاصل از این کار باید برای پیشبرد اهداف توسعه نهضت عدالت آموزشی هزینه شود. همچنین منابع باید متناسب با نیاز واقعی مناطق و دانش آموزان توزیع شوند.