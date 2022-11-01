ارسال ۳۰۰ اثر به دبیرخانه سومین همایش کتاب سال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه حقانی ظهر سه شنبه در نشست خبری اختتامیه سومین همایش کتاب سال بانوان اظهار داشت: از جمله اهداف برگزاری همایش کتاب سال بانوان، تقویت و ارتقا آثار بانوان به خصوص در عرصه زن و خانواده است.

معاون پژوهش جامعه الزهرا (س) گفت: یکی از رویکردهای برگزاری همایش کتاب سال بانوان تألیف محوری در موضوعات مرتبط با زنان و خانواده است.

وی با بیان اینکه آثار منتشر شده بانوان در قالب کتاب، مقالات علمی پژوهشی و رساله علمی سطح چهار و دکتری در عرصه علوم اسلامی و انسانی است عنوان داشت: افرادی که در سومین همایش کتاب سال بانوان حضور یافتند از تحصیلات عالیه برخوردار بودند و آثار ارائه شده نشان از سطح علمی بالای شرکت کنندگان دارد.

حقانی ابراز داشت: ۳۰۰ اثر به دبیرخانه سومین همایش کتاب سال بانوان رسیده که بیشتر این آثار در موضوع زن و خانواده بوده است که این آثار به ۱۰ گروه علمی تقسیم بندی شده و توسط مدیران این گروه‌های علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

۳۵ اثر به مرحله پایانی راه یافتند

معاون پژوهش جامعه الزهرا (س) با بیان اینکه از این تعداد آثار ۱۰۷ اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا کردند افزود: پس از ارزیابی تفصیلی ۳۵ اثر به مرحله پایانی راه یافتند.

وی افزود: در حاشیه برگزاری سومین همایش کتاب سال بانوان جلسات نقد و بررسی کتاب‌ها با حضور نویسندگان برگزار می‌شود تا هم کتاب‌های مورد تحلیل قرار گیرد و هم نویسندگان بتوانند در این فرصت نظرات خود را بیان کنند.

حقانی با اشاره به زمان برگزاری اختتامیه همایش کتاب سال بانوان بیان داشت: این مراسم روز دوشنبه ۳۰ آبان از ساعت ۹ تا ۱۲ در جامعه الزهرا (س) برگزار می‌شود.