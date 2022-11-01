به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه، علت پاسخ ندادن به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را نگرانی از آسیب رسیدن به هواپیماهای غیرنظامی عنوان کرد و به تل آویو در خصوص این حملات هشدار داد.

فیصل المقداد در گفتگو با روزنامه عمانی «اثیر» افزود: «اسرائیل» از تردد هواپیمای غیرنظامی سو استفاده می‌کند و از زیر یا بالای آنها اقدام به شلیک موشک می‌کند. در این صورت، زمانی که موشک‌های سوریه به قصد تلافی شلیک شود، ممکن است هواپیمای غیرنظامی را مورد اصابت قرار دهد و ما مقصر قلمداد می‌شویم، پس این کار را انجام نمی‌دهیم.

وی افزود: مواضع ما در قبال این حملات روشن است. ما تأکید می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که اسرائیل دیر یا زود پاسخ حملات خود را دریافت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به اینکه وی بارها از سازمان ملل متحد خواسته است برای توقف حملات رژیم صهیونیستی اقدام کند، قول داد که «اسرائیل» به زودی پاسخ حملات خود را دریافت خواهد کرد.

این اظهارات فیصل المقداد در حالی است که ارتش روسیه اعلام کرد که جنگنده‌های اف ۱۶ رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب گذشته هشت موشک کروز به سمت اهدافی در حومه دمشق شلیک کردند که سامانه‌های دفاعی سوریه چهار فروند از آنها را سرنگون کرد.