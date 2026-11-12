به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و حزب «یاشار» در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و گادی آیزنکوت، رهبر این حزب با محوریت بررسی آخرین تحولات و چالش‌های سیاسی و امنیتی برگزار شد.

این دیدار روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) در دفتر نخست‌وزیری در قدس برگزار شد و سرلشکر گای مارکیزانو، دبیر نظامی نتانیاهو نیز در آن حضور داشت.

این نشست پس از اختلاف‌نظرهای اخیر میان نتانیاهو و آیزنکوت درباره دسترسی به گزارش‌های اطلاعاتی و امنیتی برگزار شد. آیزنکوت پیش‌تر خواستار دریافت گزارش‌های منظم و جامع درباره ارزیابی تهدیدها شده و از مشاور حقوقی کابینه خواسته بود برای تضمین دسترسی او به این اطلاعات مداخله کند.

آیزنکوت همچنین در شرایطی که کابینه رژیم صهیونیستی در وضعیت انتقالی قرار دارد، درباره انجام اقدامات نظامی غیرضروری و تصمیم‌گیری‌های امنیتی بدون نظارت کافی هشدار داده بود.

این دیدار در حالی انجام شد که آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه آینده رژیم صهیونیستی شده و مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید همچنان ادامه دارد.

آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی پس از انتخابات اخیر مأمور تشکیل کابینه جدید شده است. اختلاف او با نتانیاهو درباره نحوه نظارت بر تصمیمات امنیتی دولت انتقالی و دسترسی به اطلاعات محرمانه در روزهای گذشته به یکی از محورهای تنش سیاسی در این رژیم تبدیل شده بود.