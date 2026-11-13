https://mehrnews.com/x3dBhf ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۶:۴۱ کد مطلب 7009167 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۶:۴۱ حضور باشکوه مردم تربتجام در اجتماع بزرگ فاطمی تربت جام- در شب شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س)، تربتجام صحنه تجلی شور و شعور حسینی و فاطمی بود. دریافت 9 MB کد مطلب 7009167 کپی شد مطالب مرتبط چای روضه جهاد فاطمی امروز کنشگری اجتماعی در برابر جنگ روانی دشمن است عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه(س) در تجمع شبانه مردم کاشمر حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب شهادت حضرت فاطمه(س) برچسبها شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تربت جام خراسان رضوی
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