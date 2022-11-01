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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۴۳

تظاهرات شهروندان سوری علیه شبه نظامیان وابسته به آمریکا

تظاهرات شهروندان سوری علیه شبه نظامیان وابسته به آمریکا

شهروندان سوری ساکن حومه شرقی دیر الزور علیه شبه نظامیان جدایی طلب وابسته به آمریکا موسوم به «قسد» تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، شهروندان سوری ساکن حومه شرقی دیر الزور علیه شبه نظامیان جدایی طلب وابسته به آمریکا موسوم به «قسد» تظاهرات کردند و خواستار پایان ناامنی در محل استقرار این شبه نظامیان شدند.

بر همین اساس، منابع محلی اعلام کردند که ده ها نفر از اهالی حومه شرقی دیرالزور خواستار پایان دادن به قتل، سرقت نفت و درآمدهای ساکنان این منطقه توسط شبه نظامیان قسد با همکاری نیروهای اشغالگر آمریکایی شدند.

منابع مذکور افزودند: تظاهرکنندگان مسیر اصلی منتهی به شهرک «بکاره» را مسدود کردند و علیه شبه نظامیان قسد شعار داده و خواستار پایان دادن به جنایت های آنها علیه شهروندان سوری شدند.

یکشنبه گذشته نیز ده‌ها تن از ساکنان روستای ذبیان در حومه شرقی دیرالزور، پس از کشته شدن یک زن اهل این روستا در جریان یورش شبه نظامیان قسد به روستا، علیه شبه‌ نظامیان مورد حمایت آمریکا، دست به تظاهرات زده بودند.

کد مطلب 5622421

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