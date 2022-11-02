شبه نظامیان وابسته به آمریکا دو شهروند سوری را در دیرالزور ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، شبه نظامیان وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی در سوریه موسوم به «قسد» در عملیاتی، دو شهروند سوری را در دیرالزور ربودند.

بر اساس اعلام منابع محلی، عناصر مسلح قسد با حمایت نیروهای اشغالگر آمریکایی به روستای «الحنجه» در حومه شمالی دیرالزور یورش برده، دو شهروند سوری را ربوده و با خود به مکان نامعلومی بردند.

این در حالی است که روز گذشته شهروندان سوری ساکن حومه شرقی دیر الزور علیه شبه نظامیان جدایی طلب وابسته به آمریکا موسوم به «قسد» تظاهرات کردند و خواستار پایان ناامنی در محل استقرار این شبه نظامیان شدند.

بر همین اساس، منابع محلی اعلام کردند که ده‌ها نفر از اهالی حومه شرقی دیرالزور خواستار پایان دادن به قتل، سرقت نفت و درآمدهای ساکنان این منطقه توسط شبه نظامیان قسد با همکاری نیروهای اشغالگر آمریکایی شدند.

منابع مذکور افزودند: تظاهرکنندگان مسیر اصلی منتهی به شهرک «بکاره» را مسدود کردند و علیه شبه نظامیان قسد شعار داده و خواستار پایان دادن به جنایت‌های آنها علیه شهروندان سوری شدند.

یکشنبه گذشته نیز ده‌ها تن از ساکنان روستای ذبیان در حومه شرقی دیرالزور، پس از کشته شدن یک زن اهل این روستا در جریان یورش شبه نظامیان قسد به روستا، علیه شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا، دست به تظاهرات زده بودند.