به گزارش خبرنگار مهر، مهناز خانوی بعد از ظهر سه شنبه در سی و دومین نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: کمبود برخی داروهای مورد نیاز از خارج از کشور وارد شده و ظرف یک هفته آینده توزیع خواهد شد.

وی افزود: در برخی اقلام دارویی در کشور با کمبود مواجه هستیم این اقلام که عمدتاً شامل آنتی بیوتیک و سرم است، تأمین شده و هم اکنون در مرحله ارزیابی کیفیت است که حداکثر تا هفته آینده به صورت کنترل شده توزیع آن آغاز می‌شود.

مشاور امور فعالیت‌های دانش بنیان و فناوری‌های نوین سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برخی از داروهای کمیاب خارجی به صورت مهندسی معکوس در کشور تولید و وارد بازار می‌شود از این رو واردات آن کاهش پیدا می‌کند ولی برخی از پزشکان همچنان فرآورده‌های خارجی را تجویز می‌کنند که این امر موجب بروز کمبود کاذب می‌شود.

خانوی بیان کرد: حفظ سلامت جامعه مهمترین وظیفه سازمان غذا و دارو است و آئین نامه مشترک اجرایی با محوریت استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های در قالب قانون جهش تولید دانش بنیان در خرداد ماه سال جاری تصویب شده است.



وی ادامه داد: در این آئین نامه به طور جدی به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از فناوری‌ها و حمایت از فعالیت آنها توجه جدی صورت گرفته است.

مشاور امور فعالیت‌های دانش بنیان و فناوری‌های نوین سازمان غذا و دارو گفت: شرکت‌هایی که در مراکز رشد و پارک‌های فناوری مستقر هستند چنانچه در زمینه طراحی و تولید فرآورده‌های سلامت با دانش فنی جدید و نوآور و به‌سوی فناوری فعالیت کنند قابلیت این را خواهند داشت که از سوی وزارت بهداشت به‌عنوان «هسته‌های فناور» به رسمیت شناخته شوند.

خانوی اضافه کرد: در همین راستا صادرات بسیار جدی گرفته می‌شود و استان‌های مرزی باید برای ایجاد پنجره‌های واحد اقدام کنند تا بدین وسیله علاوه بر حل مشکلات آنها سرعت صادرات محصولاتشان نیز افزایش پیدا کند.