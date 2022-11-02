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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۹

نخستین کارگاه آموزشی جوانی جمعیت در اراک برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی جوانی جمعیت در اراک برگزار شد

اراک- نخستین کارگاه آموزشی جوانی جمعیت در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در این همایش گفت: استان مرکزی در جمع ۴ استان پیر کشور قرار گرفته و موضوع پیری جمعیت بحرانی است که برای حل آن باید برنامه ریزی‌های دقیق و مدون انجام شود.

پروین مفتح زاده افزود: در این کارگروه به مدت ۳ هفته استادان دانشگاه، صاحب نظران، مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی، طلبه‌های حوزه علمیه، جامعه بسیج و شاغلان دستگاه‌های بهداشتی و درمانی، چالش‌های کاهش جمعیت جوان استان را بررسی می‌کنند.

اجرای دوره آموزشی ۱۶ ساعته در ۱۰ سر فصل با محورهای چالش‌های تک فرزندی، خطرات افزایش سن بارداری و سقط جنین با نگاه جهانی و کشوری و با هدف کمک به جوانی جمعیت از اهداف این کارگاه است.

کد مطلب 5622546

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