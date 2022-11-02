تکالیف محقق نشده قانون جوانی جمعیت اعلام شود/ این قانون مترقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پیرو دستور چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اِعمال نظارت ویژه بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، جلسه بررسی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در رابطه با قانون مورد اشاره، با حضور رئیس عدلیه برگزار شد.

در بخشی از این نشست عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مسئولیت سازمان بازرسی در راستای نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و سازمان اظهار کرد: باید تمامی قوانین مصوب که برای تصویب آنها مراحل مختلفی طی شده است به مرحله اجرا و عملیاتی درآید و این موضوعی است که ما در قوه قضائیه نسبت به آن اهتمام داریم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این قانون را از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده دانست و با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون، اظهار داشت: سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه‌ها دارای وظایف و ماموریت‌هایی خطیر هستند که این مأموریت‌ها نسبت به تکالیف سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند؛ بر همین اساس ضروری است سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی را در این خصوص به صورت مدون و ضابطه‌مند لحاظ کند.

قاضی‌القضات همچنین تصریح کرد: لازم است در خِلال گزارشی که پیرامون عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین می‌گردد به این مهم نیز توجه شود که آیا اعتبارات لازم به آن دستگاه در جهت اجرای قانون مزبور تخصیص یافته یا خیر؛ این نکته به مردم نیز منعکس شود تا بدانند دلیل عدم اجرای قانون فوق‌الذکر از سوی یک نهاد چه بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اقدامات نظارتی خود نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تکالیف و مأموریت‌های محقق‌نشده دستگاه‌ها را به مسئولان و متولیان دستگاه مربوطه اعلام کند و بر نظارت در راستای عملیاتی‌سازی مفاد قانون مرتبط با تعالی خانواده و جوانی جمعیت، استمرار و اهتمام داشته باشد.