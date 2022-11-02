اعلام اسامی ۱۰ دستگاهی که عملکرد ضعیفی در اجرای قانون جمعیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه با رئیس قوه قضائیه طی سخنانی اظهار داشت: حسب دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در اجرای ماده ۷۱ آن قانون، سازمان بازرسی با تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر اجرای این قانون در مرکز و متناظر آن در استان‌ها، به صورت مستمر بر اجرای قانون نظارت دارد.

وی افزود: در این مدت تکالیف هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احصاء و با ابلاغ تکالیف مذکور به دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام خوداظهاری و راستی‌آزمایی آنها اقدام شده است.

خدائیان یکی از مراجع نظارت‌کننده بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تکالیف مهمی نیز بر عهده دارد را «ستاد ملی جمعیت» عنوان کرد و گفت: از جمله تکالیف این ستاد پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنوانی است که علی‌رغم پیش‌بینی اعتباری در این خصوص، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده است و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته است و این امر موجب به تعویق افتادن تکالیف سایر مراجع خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در نتیجه نظارت‌های این سازمان مشخص شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی عملکرد مثبتی در انجام تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته‌اند و برخی نیز در انجام تکالیف خود ضعیف عمل کرده‌اند، گفت: دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی ده دستگاهی هستند که عملکرد ضعیفی در این خصوص داشته و لازم است در اجرای وظایف محوله فعال‌تر اقدام کنند.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌های خود را به دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ می‌کند و انتظار دارد که دستگاه‌های مذکور نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند، گفت: چنانچه دستگاه‌های مشمول این قانون توضیحاتی در خصوص گزارش‌های سازمان بازرسی داشته باشند، می‌توانند مراتب آن را به اطلاع این سازمان برسانند.

رئیس سازمان بازرسی همچنین گفت: برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق عمل کرده‌اند.

خدائیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها، علاوه بر جلسات سنوات قبل، در سال جاری تاکنون ۱۳ جلسه را با هیئت مقررات‌زدایی و ۵۴ جلسه را با کمیته‌های تخصصی این هیئت برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شدند، گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۸۵۰ مورد توسط مراجع ذی‌ربط در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و اظهار شده اما ۲۱ مورد هنوز ثبت نشده‌اند که این ۲۱ مورد متعلق به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، کانون کارشناسان رسمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه از مجموع ۴ هزار و ۸۵۰ مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده‌اند، ۵۲ مورد به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند و مجوز آنها الکترونیکی نیست، گفت: از مجموع ۵۲ مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده اما به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند، ۳۹ مورد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ۳ مورد مربوط به شهرداری‌های کلانشهرها، ۳ مورد مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ۳ مورد مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک، ۲ مورد مربوط به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، یک مورد مربوط به وزارت بهداشت و یک مورد مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند.