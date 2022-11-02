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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

رئیس راهداری اردبیل خبر داد؛

خط کشی ۲۹۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اردبیل

خط کشی ۲۹۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اردبیل

اردبیل- رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اردبیل گفت: ۲۹۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اردبیل در هفت ماهه گذشته با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها خط‌کشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خیاوی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از محور اردبیل- خلخال اظهار کرد: ۲۹۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اردبیل در هفت ماهه گذشته با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها خط‌کشی شد و همچنین در این مدت ۹۴۰ کیلومتر از کانال‌های طرفین راه توسط راهداران اصلاح و بازسازی شده است.

وی با اشاره به اصلاح ۱۲۹ کیلومتر از شیب شیروانی راه‌ها توسط راهداران افزود: ۵۳ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل در ۷ ماهه گذشته روکش آسفالت شده است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اردبیل بیان کرد: همچنین در مدت ۷ ماهه گذشته سال‌جاری ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از حریم راه‌ها و جاده شنی شهرستان اردبیل رگلاژ و تسطیح شده است.

خیاوی به نصب ۵۲۹ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل اشاره کرد و گفت: با هدف ملزم کردن رانندگان به رعایت قوانین راهور ۲ هزار عدد تابلوهای الزامی در راه‌های این شهرستان تهیه و نصب شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر از تابلوهای انتظامی در هفت ماهه گذشته اصلاح شده است، ادامه داد: در مدت یاد شده راهداران بیش از ۶۰۰ عدد بازتاب ایمنی در جاده‌های این شهرستان نصب کرده‌اند.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان اردبیل خاطر نشان کرد: راهداری شهرستان اردبیل مسئولیت نگهداری از ۹۴.۳ کیلومتر بزرگراه، ۵۴.۸ کیلومتر راه اصلی- شریانی، ۳۶۹.۸ کیلومتر راه روستایی آسفالته، ۵۸ کیلومتر راه شوسه شنی، ۸۱.۰۹ کیلومتر خاکی و ۷۷.۱ کیلومتر راه فرعی پرترافیک را برعهده دارد.

کد مطلب 5622856

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