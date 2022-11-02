خط کشی ۲۹۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خیاوی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از محور اردبیل- خلخال اظهار کرد: ۲۹۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اردبیل در هفت ماهه گذشته با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها خط‌کشی شد و همچنین در این مدت ۹۴۰ کیلومتر از کانال‌های طرفین راه توسط راهداران اصلاح و بازسازی شده است.

وی با اشاره به اصلاح ۱۲۹ کیلومتر از شیب شیروانی راه‌ها توسط راهداران افزود: ۵۳ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل در ۷ ماهه گذشته روکش آسفالت شده است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اردبیل بیان کرد: همچنین در مدت ۷ ماهه گذشته سال‌جاری ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از حریم راه‌ها و جاده شنی شهرستان اردبیل رگلاژ و تسطیح شده است.

خیاوی به نصب ۵۲۹ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل اشاره کرد و گفت: با هدف ملزم کردن رانندگان به رعایت قوانین راهور ۲ هزار عدد تابلوهای الزامی در راه‌های این شهرستان تهیه و نصب شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر از تابلوهای انتظامی در هفت ماهه گذشته اصلاح شده است، ادامه داد: در مدت یاد شده راهداران بیش از ۶۰۰ عدد بازتاب ایمنی در جاده‌های این شهرستان نصب کرده‌اند.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان اردبیل خاطر نشان کرد: راهداری شهرستان اردبیل مسئولیت نگهداری از ۹۴.۳ کیلومتر بزرگراه، ۵۴.۸ کیلومتر راه اصلی- شریانی، ۳۶۹.۸ کیلومتر راه روستایی آسفالته، ۵۸ کیلومتر راه شوسه شنی، ۸۱.۰۹ کیلومتر خاکی و ۷۷.۱ کیلومتر راه فرعی پرترافیک را برعهده دارد.