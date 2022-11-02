صدور مجوز اجرای دوره علمی کاربردی تک پودمان قهوه تخصصی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اصغر کشت کار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: در شصت ‌و پنجمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی مجوز اجرای دوره تک پودمان قهوه تخصصی در استان بوشهر صادر شد.

قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: در دوره تک پودمان قهوه تخصصی فرد را برای علوم و مهارت های مختلف مرتبط با قهوه و بسترسازی قهوه‌نوشی آماده می‌کند.

وی افزود: سالهاست که صنعت غذا و نوشیدنی در مسیر اعتلای خود ضرورت آموزش‌های آکادمیک و استاندارد در فضای آکادمیک و تخصصی را برای تربیت نیروهای کارآمد برای ورود به بازار کار مرتبط با صنعت قهوه و کاهش نرخ بیکاری و پرکردن حلقه مفقوده پذیرایی صحیح و اصولی قهوه در هتل‌ها و صنعت گردشگری حس کرده و می‌کند از این‌رو باتوجه به شایستگی ها و مهارت‌های موضوع این برنامه، هدف از اجرای این دوره تربیت نیروی ماهر و کارآمد برای انجام وظیفه در حوزه شغلی قهوه، باریستا، مدیر کافه، رستری، آزمایشگاه قهوه، تجارت دانه سبز، بازاریابی، کنترل کیفی و کافه داری است و انتظار می‌رود که فرد پس از گذراندن این دوره ، مهارت لازم را برای تصدی هریک از این مشاغل احراز کند.

کشت کار افزود: یکی دیگر از مجوزها، اجرای دوره چرخه‌های فرآیند پژوهش و روش اجرا (IMI) در صنعت خودرو در استان البرز است که فرد را برای مدیریت بهتر ضایعات آماده می‌کند. فرد با آموزش در این دوره می‌تواند در کاهش و حذف ضایعات، بهبود مستمر محصول و کیفیت آن، استانداردسازی و سازماندهی محیط و ابزار کار نقش مهمی را ایفا کند.

وی تاکید کرد: در شصت ‌و پنجمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی علاوه بر دوره های فوق الذکر مجوز اجرای ۱۵ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور دیگر در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی ، فرهنگ و هنر و کشاورزی برای ۱۲ واحد متقاضی در ۹ استان صادر شد که در بین متقاضیان اجرای این دوره‌ها علاوه بر مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه؛ متقاضیان غیرعلمی کاربردی نیز وجود دارند.

قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۴۳۵ نفر مهارت‌ جوی واجد شرایط را دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از مشخصات دوره‌های یاد شده و یا آشنایی با سایر دوره های مصوب با واحدهای استانی مربوطه تماس گرفته و یا از طریق سامانه ساتب به آدرس https://sateb.uast.ac.ir از آخرین وضعیت دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی در زمان ثبت نام مطلع شوند.