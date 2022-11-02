اقدام جدید کمیساریای عالی انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، کمیساریای عالی انتخابات عراق امروز چهارشنبه نامزدهای جایگزین نمایندگانی که در دولت جدید پست گرفتند را اعلام کرد.

براساس این گزارش، رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرخانه مجلس اعضای جایگزین ۵ نماینده مجلس را که وارد دولت شده‌اند معرفی کرد.

بر اساس این سند که در رسانه‌های عراقی منتشر شده، کمیساریای انتخابات برای «محمد شیاع السودانی» و ۴ نماینده دیگر که وارد دولت شده‌اند جایگزین معرفی کرده است.

از این تعداد ۳ نماینده از بغداد و یکی از کرکوک و دیگری از نینوا هستند.