به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، شامگاه دوشنبه برای شرکت در نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین وارد اصفهان شدند و مورد استقبال مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفتند.

رویداد ملی صنایع خلاق مانوین از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود و فعالان، کارآفرینان و نخبگان حوزه صنایع خلاق و نرم از ۳۱ استان کشور در آن حضور دارند.

حضور هم‌زمان دو معاون رئیس‌جمهور در این رویداد، از محورهای قابل توجه برنامه امسال است؛ به‌ویژه آنکه بر اساس اعلام استانداری اصفهان، بانوان نیمی از مدیران شرکت‌های خلاق و نوآور حاضر در نمایشگاه را تشکیل می‌دهند. این موضوع، زمینه توجه بیشتر به نقش زنان در کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای خلاق را فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، معاونان رئیس‌جمهور در آیین افتتاحیه رویداد شرکت می‌کنند و از بخش‌های نمایشگاهی بازدید خواهند داشت. حضور در نشست‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، پنل‌های مرتبط با توسعه زنجیره ارزش صنایع نرم و آیین تقدیر از برگزیدگان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر است.

برگزاری مانوین در اصفهان با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع خلاق و نرم، گسترش تعامل میان فعالان این حوزه و تقویت پیوند میان نوآوری، فرهنگ و اقتصاد دنبال می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه توسعه کسب‌وکارهای فرهنگی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور را در این استان تقویت کند.