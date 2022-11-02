به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در نشست با رؤسای کتابخانه‌های عمومی استان گیلان با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) درباره جایگاه والای تحقیق گفت: کسی که تحقیق می‌کند چشم اندازهای پیش رو را می بیند و به جامعه عرضه می‌کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه موفقیت کشورها در گرو ایده‌های محققان و صاحبان اندیشه است، افزود: تحقیق و پژوهش از دیرباز بین ایرانیان رایج بوده و خاستگاه فلسفه در اصل برای سرزمین ما است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه کتابخانه ها باید بر اساس نیاز نیازمندان تجهیز شوند، تصریح کرد: برخی کتب سال‌ها در کتابخانه می‌مانند اما هیچ متقاضی ندارند.

وی با تاکید بر کتابخوانی متولیان حوزه کتابخانه عنوان کرد: بنده هر هفته یک جلد کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای می‌خوانم لذا توصیه بنده به همه این است که سطح مطالعه خود را ارتقا دهند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه تمام بدبختی انسان به خاطر فقر مطالعه است، گفت: در قرآن نیز بارها به تفاوت بین انسان دانا و نادان اشاره شده است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه هر ایرانی باید روزانه به طور میانگین دو تا سه ساعت مطالعه کند، بیان کرد: روزنامه مانایی ندارد اما کتاب ماندگار است.

وی با بیان اینکه متولیان کتابخانه ها باید کتاب شناس باشند زیرا انسان فرهیخته باید کتاب شناس باشد، افزود: شخصیت‌های برجسته ایرانی همگی اهل مطالعه بودند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی و کتابخانه مخزن دانش و ایجاد کننده اراده در میان انسان‌ها است، گفت: اولین کسانی که کتابخانه در دنیا ایجاد کردند ایرانیان قبل از اسلام بودند اما بعد از اسلام نیز ایرانی‌ها در این باره اهتمام ویژه داشتند.

وی با اشاره به اینکه خیانت پهلوی‌ها در هیچ دوره‌ای در ایران نظیر نداشت، عنوان کرد: زنان ایرانی در هیچ دوره‌ای کشف حجاب نکردند اما در ان دوره انجام شد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه طبق تحقیقات به عمل آمده کسانی که به خارج مهاجرت می‌کنند دنبال شهرت، شهوت و ثروت هستند، افزود: اگر به دنبال خدمت باشند در همین کشور به مردم خودشان خدمت می‌کنند.