یورش سپرده گذار لبنانی به یک بانک و به چنگ آوردن ۳۰ هزار دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در ادامه تحرکات سریالی سپرده گذاران در لبنان برای گرفتن سپرده های خود امروز نیز یکی از سپرده گذاران در الحازمیه بیروت به یک شعبه بانک در لبنان رفت.

خبرگزاری لبنان هم گزارش داد که این سپرده گذار موفق به گرفتن مبلغی در حدود ۳۰ هزار دلار آمریکا از بانک مذکور شد.

لازم به ذکر است که بانک‌های لبنان از ابتدای سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران مالی محدودیت‌هایی را برای برداشت و نقل و انتقالات مالی اعمال کردند و مانع از دستیابی سپرده گذاران به پس انداز خود شدند.

پدیده حمله بانکی توسط تعدادی از سپرده گذاران ماه گذشته نیز تکرار شد که طی آن کارکنان بانک را گروگان گرفتند و سپرده خود را از آنها درخواست کردند . بانک‌ها به مدت یک هفته درهای خود را بستند و اتفاقات رخ داده را محکوم و تقبیح کردند و اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار این پدیده انجام دادند.

درحالی که لبنان از بدترین بحران اقتصادی و مالی خود رنج می‌برد طی هفته‌های گذشته حملات متعددی به بانک‌های این کشور در مناطق مختلف صورت گرفته و گفته می‌شود که سپرده‌گذاران با انجام این حملات قصد پس گرفتن سپرده‌های خود را دارند. اما برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است این حملات هم زمان از پیش برنامه‌ریزی شده باشد.