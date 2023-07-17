سپرده گیری از بانک به سبک مرد لبنانی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع لبنانی اعلام کردند که باز هم یک سپرده گذار لبنانی به بانکی یورش برده و سپرده خود را گرفته است.

بر اساس این گزارش، «انجمن فریاد سپرده گذاران» در لبنان اعلام کرد که یک سپرده گذار به همراه فرزند ۱۳ ساله خود به بانکی در منطقه انطلیاس در شمال بیروت حمله کرده و سپرده خود را به ارزش ۱۵ هزار دلار آمریکا دریافت کرده است.

منابع لبنانی اعلام کردند که در پی حمله این فرد به بانک، هرج و مرجی رخ داد.

به گفته این منابع، سپرده گذار تهدید به آتش زدن بانک کرد و کارکنان بانک وحشت زده و پس از مدت کوتاهی، سپرده او را به صورت کامل پرداخت کردند.

لازم به ذکر است که در پی محدودیت شدید دسترسی شهروندان لبنانی به سپرده هایشان به علت سیاست‌های بانک مرکزی لبنان، پدیده حمله به شعب بانکی و دریافت سپرده‌ها به زور در برهه اخیر تشدید شده است.

لبنانی ها از سال ۲۰۱۹ با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند که کاهش شدید ارزش لیره لبنان را به دنبال داشته است.