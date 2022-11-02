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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

 رئیس پلیس راهور استان زنجان:

محدودیت‌های ترافیکی ۱۳ آبان در شهر زنجان اعمال می شود

محدودیت‌های ترافیکی ۱۳ آبان در شهر زنجان اعمال می شود

زنجان- رئیس پلیس راهور استان زنجان گفت:محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه همزمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زنجان اعمال می شود.

سیدحبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در روز جمعه، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر راهپیمایی شهر زنجان اعمال خواهد شد.

وی افزود: مسیر راهپیمایی از میدان قائم (عج) تا میدان رسل و مصلی خاتم‌الانبیاء است که بر همین اساس همه مسیرهای منتهی به مسیر راهپیمایی مسدود خواهد شد.

موسوی ادامه داد: شهروندان زنجانی از فردا شب اتومبیل‌های خود را در خیابان کوچه‌مشکی و حاشیه میدان رسل پارک نکنند؛ چرا که همکاران مجبور هستند از صبح جمعه خودروها را با جرثقیل جابه‌جا کنند.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با بیان اینکه اعمال محدودیت‌ها تا پایان مراسم راهپیمایی ادامه خواهد داشت، گفت: از همه اقشار مردم برای حضور پرشور در این مراسم دعوت می‌کنیم.

کد مطلب 5623022

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