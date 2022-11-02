دلسوزی آمریکا برای مردم ایران متزورانه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱) با تبریک به مناسبت فرارسیدن ولادت امام حسن عسگری گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امام حسن عسکری (ع)، آماده‌سازی جامعه شیعی برای ورود به عصر غیبت بود.

وی با بیان اینکه اقداماتی که ایشان برای دوره غیبت صغری انجام دادند، سرنوشت‌ساز بوده است، افزود: انتخاب نمایندگان یا نواب اربعه برای ارتباط سری با امام غایب، معرفی منابع علمی مطمئن و آشنا ساختن جامعه اسلامی با کتاب‌های حدیثی که درباره مهدویت نوشته شده بود، تربیت شاگردان و ارسال نامه برای بزرگان شیعه، از جمله اقدامات آن حضرت برای آشنایی شیعیان با موضوع مهدویت و زمینه‌سازی برای عصر غیبت بود.

آیت‌الله جنتی یکی از مهم‌ترین اقداماتی که امام حسن عسکری (ع) برای تحقق جامعه مهدوی و پذیرش امام غایب در دوره‌های بعدی انجام دادند را تشکیل یک شبکه ارتباطی قوی به نام شبکه وکالت عنوان کرد و گفت: این شبکه از دوره امامان پیشین شکل گرفته بود و در دوره‌های بعدی قوی‌تر شد تا به ایشان رسید.

وی ادامه داد: امام (ع) در شهرهای مختلف وکلایی داشتند که به صورت سری با یکدیگر ارتباط داشتند و دستورهای ایشان را برای آماده‌سازی مردم در پذیرش عصر غیبت اجرایی می‌کردند.

دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۱۳ آبان سالروز اتفاقاتی است که این روز را به یک روز بسیار مهم در تاریخ کشور تبدیل کرده است، گفت: اتفاقاتی مانند تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، قتل عام دانش آموزان توسط عمال رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و دسیسه‌هایی که زمینه‌ساز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ شد از جمله روزهای مهم تاریخ است.

وی با اشاره به اینکه اگر این اتفاقات به خوبی برای جوانان تبیین شود ماهیت استکباری حکومت آمریکا را بهتر خواهند شناخت، تصریح کرد: تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران، سرشار از جنایت دولتمردان آمریکا و طرفداران آن‌ها در حق مردم این سرزمین است.

آیت‌الله جنتی اظهار دلسوزی حاکمان آمریکا برای مردم ایران را بیش از هرچیز برملاکننده تزویر آن‌ها دانست و گفت: آنها هیچگاه حاضر نشده‌اند قدمی برای جبران ظلم‌هایی که به ملت ایران رواداشته‌اند، بردارند.

وی با تاکید بر اینکه مردم مسلمان ایران بر مبنای آموزه‌های دینی در مقابل استکبارگران ایستاده‌اند و قطعاً این ایستادگی به پیروزی ایران اسلامی خواهد انجامید، تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی چاره‌ای جز این ندارند که با واقعیتی به نام ایران مقتدر و با عزت کنار بیایند و به آن احترام بگذارند.

دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اسلامی از آگاهی جوانان و نوجوانان ما می‌ترسند به خاطر همین برای فریب آنها سرمایه‌گذاری‌های هنگفت می‌کنند.

آیت‌الله جنتی در خاتمه به حادثه اخیر تروریستی شیراز اشاره کرد و گفت: این حادثه بسیار دلخراش بود و شیطنت، رذالت، فساد و شرارت عاملان آن را دوباره نمایان کرد. البته تروریست‌ها دنبال اهداف دیگری در داخل کشور بودند که با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، خنثی شد و الحمد الله امروز امنیت در کشور به حد کافی تضمین شده است.