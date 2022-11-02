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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۵

عرین الاسود به رژیم صهیونیستی هشدار داد

عرین الاسود به رژیم صهیونیستی هشدار داد

گروه مقاومتی عرین الاسود (بیشه شیرها) در بیانیه ای رژیم صهیونیستی را به انجام عملیات‌های غافلگیر کننده تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، گروه مقاومتی عرین الاسود با انتشار بیانیه‌ای رژیم صهیونیستی را تهدید کرد.

در این بیانیه عرین الاسود به صهیونیست‌ها درباره انجام عملیات‌های شدید و حملات غافلگیر کننده هشدار داده است.

این گروه مقاومتی در ادامه تاکید کرد: رژیم صهیونیستی تصور کرد که می‌تواند عرین الاسود را نابود کند، اما آنها از این تصور ناامید شدند.

این گروه چندی پیش در بیانیه‌ای عملیات شهادت طلبانه کریات اربع در الخلیل را که سوی شهید محمد الجعبری انجام شد را برعهده گرفته بود.

گروه مقاومتی عرین الاسود اخیراً با اجرای عملیات‌های متعدد تیراندازی در مناطق مختلف کرانه باختری به ویژه نابلس رژیم صهیونیستی را شوکه کرده است. صهیونیست‌ها نیز با اجرای عملیاتی گسترده چند نفر از اعضای این گروه مقاومتی را به شهادت رساند.

کد مطلب 5623117

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