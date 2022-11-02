توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر در اولویت سازمان دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر هاشم داداش پور در بیست و هشتمین گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر و رونمایی از تارنمای جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی که به میزبانی دانشگاه هنر تهران برگزار شد، ضمن خوش آمد گویی به میهمانان و تبریک میلاد امام حسن عسگری علیه السلام گفت: امیدوارم برپایی این قبیل جلسات برای ارتقای جایگاه علمی، فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر مفید و اثر بخش باشد و تکریم خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران در جامعه دانشگاهی، یعنی بالابردن سطح دانش و تلاش برای رفع دغدغه‌های تحصیلی فرزندان این عزیزان که باید مورد توجه جدی باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: این روزها نزدیک به بزرگداشت سالروز ۱۳ آبان است که به عنوان روز مبارزه با استکبار از آن یاد می‌شود و انتظار جامعه از دانش آموزان و دانشجویان کشور این است که در مبارزه با استکبار جهانی همواره پیشگام باشند و الگویی برای سایر اقشار باشند و این قشر در برهه های مختلف با استکبار ستیزی و دفاع از نظام اسلامی همواره در صف مقدم و اثربخش بوده است و هرگز شعاری برخورد نکرده و محدود به جغرافیای خاصی ننموده است و این راه پرفروغتر باید تداوم یابد.

داداش‌پور افزود: بخشی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دچار ضعف‌هایی در بحث آموزشی و هدایت تحصیلی هستند، ما به عنوان بدنه دانشگاهی باید توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر را مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۴ هزار نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر در کشور تحصیل می‌کنند؛ اظهار کرد: در سازمان امور دانشجویان اداره کلی با نام اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وجود دارد. این اداره در دانشگاه‌ها نیز تشکیل شده است. ما برآن هستیم که کلیه مشکلات آموزشی فرزندان عزیز شهید یا ایثارگر رفع شود و کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست.

داداش‌پور تصریح کرد: ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان شاهد و ایثارگر و رفع کلیه نیازهای آن‌ها از جمله نیازهای مادی و معنوی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. ما در مقابل این دانشجویان وظایفی داریم که شامل نیازهای فرهنگی آن‌ها نیز می‌شود.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: چنانچه در نظام دانشگاهی فارغ از نظام خانواده نیازهای علمی و فرهنگی آن‌ها را تشخیص ندهیم و احصا نکنیم و مشکلی بخاطر کوتاهی ما رخ نماید، مسئول هستیم، بنابراین در حوزه علمی و فرهنگی باید توجه بیشتری مبذول شود.

وی با بیان اینکه در فضای موجود هر فرزند شهیدی می‌تواند فکر، ایده و نگاه پدر، بردار و یا خواهر شهید خود باشد؛ افزود: این وظیفه همه مدیران شاهد و ایثارگر است که به دانشجویان کمک کنند تا در مسیر درست گام بردارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان تصریح کرد: نکته پایانی بحث شناختی است و در حقیقت تربیت معرفتی اخلاقی دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز به عهده شما مدیران است و ما در سازمان امور دانشجویان وظیفه داریم تا شرایط بهتری برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ایجاد کنیم.