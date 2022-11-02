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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

معاون وزیر آموزش و پرورش:

مهمترین ماموریت آموزش وپرورش تربیت نیروی انسانی درتراز انقلاب است

مهمترین ماموریت آموزش وپرورش تربیت نیروی انسانی درتراز انقلاب است

زنجان-معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: مهمترین ماموریت مجموعه آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب به عنوان سرمایه‌های ارزشمند و حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان ضمن گرامیداشت روز استکبارستیزی در آستانه ۱۳ آبان اظهار کرد: سه رخداد ویژه در این روز اتفاق افتاده است که شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار جمعی از دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا می‌شود.

وی ضمن یاد و خاطره شهدا و فرهنگیان شهید و دانشمند هسته‌ای شهید شهریاری ابراز کرد: بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم انقلاب، مهمترین مأموریت مجموعه آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب به عنوان سرمایه‌های ارزشمند و حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه انجام این مأموریت خطیر و ارزشمند به تنهایی توسط آموزش و پرورش امکان پذیر نیست، بیان کرد: تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب نیازمند همکاری شرکای دیگر از جمله اولیا به عنوان رکن اصلی تربیت و مجموعه‌ها، نهادها فرهنگی و مراکز آموزشی است.

محموزاده ادامه داد: بستر قانونی این همکاری در قالب قانونی به نام شوراهای آموزش و پرورش مهیا شده اما خود این قانون نیاز به بازنگری دارد، چراکه از زمان تصویب آن تاکنون شاهد تغییرات زیادی در جریانات فکری جامعه، تغییر نگاه دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی دشمنان در حوزه جنگ نرم هستیم.

وی شوراهای آموزش و پرورش را محلی برای مدیریت آموزش و پرورش در استان‌ها خواند و گفت: در این شوراها باید با استفاده از خرد جمعی و ظرفیت نظام جمهوری اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت ستاده کنیم.

محمودزاده با اشاره به اینکه دشمنان قسم‌خورده انقلاب با حربه جنگ با ملت ایران تاکنون چهره منفور خود را نشان دادند، تصریح کرد: تاکنون که در جنگ‌های مختلف شکست خوردند و امروز احساس بر این است که با ورود به مراکز آموزشی و دانشگاهی، قصد دارند که با جنگ شناختی احتمال حضور خود را برای سال‌ها آینده تدارک ببینند تا با ترویج بی‌حیایی در نسل نوجوان و جوان، دین‌زدایی از جمهوری اسلامی را شکل دهند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل شیوع کرونا باید به فضای مجازی وارد می‌شدیم، گفت: این ورود مدیریت نشده انجام شد و خوراک دشمنان را فراهم کرد اما امیدواریم با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بتوانیم در مسیر پیش‌روی کشور در حوزه تعلیم و تربیت حضور پررنگ داشته باشیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: مهمترین برنامه کنونی دشمن تصویرسازی غلط در افکار عمومی در داخل و خارج است قصد دارد با نمایش تصویر سیاه از جمهوری اسلامی و تصویر آرمانی از کشورهای پیشرفته، نتیجه را به سمتی سوق دهد کشور ما را به دلیل نبود تکنولوژی به کشورهای دیگر وابسته کند.

وی تاکید کرد: اگر اعتقاد به این داشته باشیم که آینده جمهوری اسلامی در کلاس‌های درس محقق می‌شود، موضوع تعلیم و تربیت اهمیت بیشتری می‌یابد و در این راه همه باید به کمک آموزش و پرورش بیایند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اجرایی کردن سند تحول بنیادین را از دغدغه‌های مقام معظم رهبری خواند و افزود: برای اجرایی کردن این سند قرارگاهی شکل گرفته و انتظار بر این است که شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها نیز به عنوان قرارگاه رسمی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایفای نقش کنند.

محمودزاده با اشاره به اینکه ارتقا جایگاه علمی کشور برای دشمنان نگران کننده است، بیان کرد: به دلیل غفلت‌هایی که در مسائل فرهنگی شکل گرفته است، از طرف دیگر نسل نوجوان و جوان آشنایی با فضای پرجاذبه مجازی دارد، درک وقایع و تحلیل آن متأثر از فضای مجازی شده و دشمن در آشوب‌ها با تبلیغات دروغین در مدارس و دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای در این خصوص انجام داده است.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی دقیق و اجرا بسته‌های فرهنگی برای ۱۶ میلیون جمعیت دانش‌آموزی به تنهایی از عهده آموزش و پرورش برنمی‌آید و مطالعه دقیق موضوعات فرهنگی در فضای مجازی باید در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت شود.

محمودزاده به افزایش سرانه فضاهای تربیتی در اردوگاه‌ها و کانون‌های تربیتی در بخش سخت‌افزاری تاکید کرد و گفت: نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای بخش نرم‌افزاری هستیم و برای این موضوع باید از معلم تراز انقلاب اسلامی متناسب با جنگ شناختی باشیم و صلاحیت حرفه‌ای حضور در کلاس مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: دنبال این هستیم که حکمرانی آموزش و پرورش را در مدارس غیردولتی اعمال کنیم و از این مدارس هم انتظاراتی داریم که یکی از آنها بحث نیروی انسانی است که در سال‌های اخیر با یک رهاشدگی مواجه شدیم.

کد مطلب 5623148

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