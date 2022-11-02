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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۱

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

جاده‌های غرب،جنوب و شمال اصفهان لغزنده است

جاده‌های غرب،جنوب و شمال اصفهان لغزنده است

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارش باران و لغزندگی محورهای مواصلاتی غرب، جنوب و شمال استان از رانندگان خواست با احتیاط تردد کنند.

سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی در مناطق غرب، جنوب و شمال استان اصفهان و لغزندگی راه‌ها، اظهار داشت: با توجه به لغزندگی جاده‌های استان لازم است همه رانندگان وسایل نقلیه اعم از خودروهای سواری، ناوگان مسافربری مانند اتوبوس‌ها و نیز کامیون‌ها سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه عصر امروز در آزادراه نطنز - اصفهان بر اثر لغزندگی جاده یک پراید واژگون شد، افزود: از پنج سرنشین این پراید چهارنفر مصدوم و یک نفر فوت شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان اضافه کرد: پسر ۱۶ ساله در این حادثه متأسفانه در دم جان باخت.

کد مطلب 5623253

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