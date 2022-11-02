سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی در مناطق غرب، جنوب و شمال استان اصفهان و لغزندگی راه‌ها، اظهار داشت: با توجه به لغزندگی جاده‌های استان لازم است همه رانندگان وسایل نقلیه اعم از خودروهای سواری، ناوگان مسافربری مانند اتوبوس‌ها و نیز کامیون‌ها سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه عصر امروز در آزادراه نطنز - اصفهان بر اثر لغزندگی جاده یک پراید واژگون شد، افزود: از پنج سرنشین این پراید چهارنفر مصدوم و یک نفر فوت شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان اضافه کرد: پسر ۱۶ ساله در این حادثه متأسفانه در دم جان باخت.