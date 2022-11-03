کشف استعدادهای بومی نیاز اصلی سینمای مستند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی‌مقدم شامگاه چهارشنبه در حاشیه آیین تکریم استاد جمال شورجه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق تفاهمی که با استان‌های کشور برقرار شده است، امتیازهای ویژه‌ای برای ساخت فیلم‌های مستند و تجربه به فعالان شهرستانی اعطا خواهد شد که سهم هر استان ۲ فیلم است.

این مسئول یادآور شد: یک سایت تدارک دیده‌ایم که علاقه‌مندان می‌توانند با ورود به این سایت طرح‌ها و سوژه‌های خود در محورهای چهارده‌گانه ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه اکنون در فضای پرشتاب تولید مستند و انیمیشن هستیم، بیان کرد: یکی از نیازهای اصلی ما کشف استعدادهای انیمیشین و مستند با توجه به اقلیم‌های جغرافیایی مختلف، پرداختن به سنت‌ها، آداب و رسوم و شناسایی خرده‌فرهنگ‌های کشور است.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ابراز کرد: این موضوعات در مرکز گسترش دنبال می‌شود و علاقه‌مندان به حوزه انیمیشن و مستند می‌توانند به پرتال و وب سایت مرکز مراجعه کنند و همه مسیر برای آن‌ها مشخص شده است.

حمیدی مقدم «آیین مهر سینمای ایران» را ابتکار سازمان سینمایی عنوان کرد و گفت: این کار از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و امیدواریم تا سال‌ها ادامه یابد و در این آیین هنرمندان و مدیران استانی هنرمندان بومی را شناسایی می‌کنند و مورد قدردانی قرار می‌دهند..

وی تکریم، امیدآفرینی و نشاط در زیست بوم هر منطقه را از مزایای طرح مهر سینمای ایران خواند و افزود: افراد جوان با مشاهده تکریم و تجلیل از بزرگان و مفاخر شهر و استان خود انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر خود به دست می‌آوردند.

حمیدی مقدم تأکید کرد: مهر سینمای ایران به آیینی برای پیوند دو نسل تبدیل می‌شود و جوان‌ترها وقتی چرخه مناسب برای فعالیت‌های هنری در اکوسیستم جغرافیایی خود را از نزدیک مشاهده می‌کنند، روحیه نشاط در آن‌ها تقویت می‌شود.