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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

سردار رحیمی اعلام کرد؛

چگونگی دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی + فیلم

چگونگی دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی + فیلم

رئیس پلیس تهران بزرگ چگونگی دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ جزئیات دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی را توضیح داد.

وی افزود: با همکاری و تلاش شبانه روزی تیم های ویژه پلیس آگاهی ۱۵ نفر از عناصر اصلی این جنایت شناسایی شدند.

وی افزود: ۵ نفر از عوامل اصلی آنها دستگیر شدند و کار دنبال میشود تا سایر این افراد هم دستگیر شوند.

رئیس پلیس تهران گفت: همزمان همکاران در مجموعه قضایی اقدامات لازم برای تشکیل پرونده را انجام می دهند.

رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در بین این افرتد خانم هم بوده است، گفت: خیر همگی این افراد مرد بودند.

وی در پایان گفت: قطعاً این افراد فریب خورده هستند و از روی احساسات یک طلبه را به شهادت رساندند.

فرمانده انتظامی تهران بززگ گفت: این افراد نفرات اصلی هستند، یعنی فردی که چاقو میزند، فردی که با سنگ میزند و فردی که به مسئولان نظام فحاشی کرده اند.

کد مطلب 5623434

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    نظرات

    • عباس IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      2 0
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      فقط گریه کردم.چقدر ما ایرانیا سنگدل شدیم.عجب جیگری داشت این بچه.حیف که شهید شد.خودش ی لشگر بود.روحش شاد
    • عباس IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      فقط گریه کردم.چقدر ما ایرانیا سنگدل شدیم.عجب جیگری داشت این بچه.حیف که شهید شد.خودش ی لشگر بود.روحش شاد
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خواهشا اون دختر که داشت فیلم میگرفت وتشویق به زدن میکرد رو هم بگیرید ،یکم دلمون خنک بشه
    • امیر IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      اینها نامردهای روزگارن .نامرد.بی وجدان بی رحم . فقط مجازات سخت حقشونه.
    • علیشاهی IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      قاتلین شهیدآرمان باید همان گونه که آرمان عزیزرا به شهادت رساندن کشته شوند خدالعنتشون کنه .... تکلیف اون زنیکه میگفت بزنش چی میشه باید به سزای اعمالش برسه خدا ازش نگذره .

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