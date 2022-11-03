چگونگی دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ جزئیات دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی را توضیح داد.

وی افزود: با همکاری و تلاش شبانه روزی تیم های ویژه پلیس آگاهی ۱۵ نفر از عناصر اصلی این جنایت شناسایی شدند.

وی افزود: ۵ نفر از عوامل اصلی آنها دستگیر شدند و کار دنبال میشود تا سایر این افراد هم دستگیر شوند.

رئیس پلیس تهران گفت: همزمان همکاران در مجموعه قضایی اقدامات لازم برای تشکیل پرونده را انجام می دهند.

رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در بین این افرتد خانم هم بوده است، گفت: خیر همگی این افراد مرد بودند.

وی در پایان گفت: قطعاً این افراد فریب خورده هستند و از روی احساسات یک طلبه را به شهادت رساندند.

فرمانده انتظامی تهران بززگ گفت: این افراد نفرات اصلی هستند، یعنی فردی که چاقو میزند، فردی که با سنگ میزند و فردی که به مسئولان نظام فحاشی کرده اند.