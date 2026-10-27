مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، هوای استان قزوین تا پایان هفته در برخی ساعات ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: این ناپایداری‌ها به‌ویژه در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه است و در ارتفاعات نیز احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی قزوین با اشاره به تقویت ناپایداری‌ها از بعدازظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه گفت: در این بازه زمانی، ناپایداری‌های جوی از شدت و گسترش نسبی بیشتری برخوردار خواهد بود.

بهروزی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در این مدت خاطرنشان کرد: شهروندان با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، مراقب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی باشند و از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی همچنین اعلام کرد: بامداد امروز، آوج با دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر، خنک‌ترین شهر استان قزوین بود.

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