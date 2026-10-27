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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

یحیی سریع: ۲ هواپیمای نظامی عربستان را روی زمین شکار کردیم

یحیی سریع: ۲ هواپیمای نظامی عربستان را روی زمین شکار کردیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ۲ هواپیمای باری نظامی سعودی را در دو عملیات موشکی در فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دو عملیات موفقیت در عمق اراضی عربستان خبر داد.

اعلام کرد: به لطف خدا، نیروهای مسلح ما توانستند دو هواپیمای ترابری نظامی را با دو موشک بالستیک هدف قرار دهند، اولی در فرودگاه نجران و دیگری در پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط، و هر دو عملیات به فضل خداوند موفقیت آمیز بود.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعاتی قبل نیز اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن به یاری خداوند متعال موفق شدند که پالایشگاه راس التنوره در منطقه الشرقیه را با موشک بالستیک هدف قرار دهند. این اصابت به فضل خداوند دقیق بود و موجب آتش سوزی مهیبی در محل مورد اصابت شد.

گفتنی است که نیروهای مسلح یمن همواره اعلام کرده است که تا زمان توقف حملات و رفع محاصره عربستان علیه یمن، به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6991823

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