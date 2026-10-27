به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری اظهار کرد: در اجرای حکم صادرشده در پرونده موسوم به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و با هدف فراهم‌کردن زمینه استیفای حقوق شکات، فروش اموال باقی‌مانده این شرکت از طریق مزایده عمومی و با رعایت مقررات قانونی در حال پیگیری است.

وی افزود: اموال عرضه‌شده در این مزایده شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری شرکت است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مطابق ضوابط و مفاد آگهی رسمی در مزایده شرکت کنند.

ارزش کارشناسی دارایی‌ها ۶.۴ همت برآورد شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به ارزش‌گذاری دارایی‌های مورد مزایده تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسی انجام‌شده در شهریورماه ۱۴۰۵، ارزش مجموع کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری حدود ۶.۴ همت برآورد شده است.

عسگری تاریخ برگزاری مزایده را ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی Setadiran.ir برگزار می‌شود.

وی از متقاضیان خواست برای اطلاع از شرایط، الزامات و جزئیات شرکت در مزایده، آگهی رسمی منتشرشده در سامانه را مطالعه کنند. همچنین متقاضیان می‌توانند برای مذاکره به معاون اجرای کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مراجعه کنند.

عرضه دارایی‌ها با هدف پیگیری مطالبات شکات

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به سابقه عرضه این دارایی‌ها بیان کرد: اموال مذکور از آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون در هفت نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شده‌اند.

عسگری خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و فروش اموال باقی‌مانده شرکت در چارچوب حکم صادرشده و مقررات قانونی و با هدف فراهم‌کردن زمینه پرداخت مطالبات قانونی شکات دنبال می‌شود.

وی افزود: وجوه حاصل از فروش نیز پس از طی مراحل اجرایی و قانونی و مطابق مفاد حکم و تصمیمات مرجع صالح، در مسیر استیفای حقوق اشخاص ذی‌حق قرار خواهد گرفت.



