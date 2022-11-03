آیا ایلان ماسک از دولت آمریکا قدرتمندتر شده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «پاتریک تاکر» در مقاله خود که در وب سایت «دیفنس وان» منتشر شده است، به نقش ماهواره های اسپیس ایکس در جنگ اوکراین پرداخت و اینکه چگونه این امر به ایلان ماسک، مالک این شرکت، نفوذ بی سابقه ای بر پنتاگون داده است.

تاکر در ادامه این سوال را مطرح می کند که آیا ماسک با نفوذ فزاینده و شخصیت مستبد خود به یک تهدید واقعی برای دموکراسی آمریکایی تبدیل شده است؟

اختلاف بین ایلان ماسک، بنیانگذار اسپیس ایکس و پنتاگون بر سر اینکه چه کسی هزینه خدمات اینترنت ماهواره‌ای اوکراین را پرداخت کند، نشان می‌دهد که چگونه آینده دموکراسی در برابر هوس‌های سرمایه‌گذاران فناوری با ذهن‌های مستبد آسیب‌پذیر خواهد بود. اما در مورد ماسک، برخی از تقصیرها متوجه مقامات پنتاگون است.

ماسک را برخی شرور و برخی دیگر قهرمان می دانند. او در توییتر از دونالد ترامپ و خواننده جنجالی آمریکایی «کانیه وست» حمایت کرده و شرکتش، اسپیس ایکس، مالک گروه ماهواره ای استارلینک است که حجم زیادی از اتصال اینترنتی در اوکراین را فراهم می کند.

تا همین اواخر، از دید رهبران ارشد نظامی، ماسک الگویی برای چگونگی ساخت پروژه‌ها در عصر فناوری اطلاعات بود. وی همیشه در کنفرانس‌های نظامی و سخنرانی های وزارت دفاع شرکت می کرد و از این طریق توانست خیلی از فرماندهان نظامی آمریکا را جذب خود نماید، فرماندهانی که به طور صریح در مقابل افکار عمومی از ماسک حمایت می کنند.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، ژنرال بازنشسته «جان هایتن»، زمانی که معاون رئیس ستاد ارتش بود، از شرکت اسپیس ایکس و نقش آن در پرتاب موشک های ماهواره بر تمجید کرد.

ماسک و اسپیس ایکس مدیون پنتاگون و دولت فدرال آمریکا هستند و آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته نیروی هوایی و دفاعی (دارپا) از اولین و مهم ترین حامیان این شرکت بودند. قراردادهای برنامه دارپا فالکون در سال ۲۰۰۴ و برنامه خدمات حمل و نقل مداری تجاری ناسا در سال ۲۰۰۶ به شرکت اسپیس اکس در تولید فضاپیمای «دراگون» و موشک «فالکون ۹» که محرک اصلی رشد این شرکت بودند، کمک فراوانی کردند و ماسک نیز بر این امر اذعان دارد. و در نتیجه این حمایت ها، اسپیس‌ایکس سریع‌تر از همتایان خود در بازار پرتاب ماهواره‌های خصوصی رشد کرده و به عنوان یک بازیگر اصلی در هر حوزه‌ای که ارتش ایالات متحده از فضا استفاده می‌کند، ظاهر شده است.

تاثیر ایلان ماسک بر وزارت دفاع آمریکا

اما پنتاگون چقدر به ماسک وابسته است؟ در سال‌های اخیر، ارتش ایالات متحده توجه فوق‌العاده‌ای به این موضوع داشته است که چگونه به طور فزاینده‌ای برای انجام وظایف خود، به ویژه با ایجاد فرماندهی نیروی فضایی در ارتش به فضا وابسته شده است.

برای سال‌های آینده نیز، وزارت دفاع آمریکا در حال آماده‌سازی برای پرتاب صدها ماهواره جدید برای شناسایی و ردیابی تهدیدها مانند موشک‌های مافوق صوت است.

تصاویر ماهواره ای برای جمع آوری اطلاعات و همچنین برای مانورهای میدان نبرد اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. ماهواره های ارتباطی پیشرفته که حجم وسیعی از اطلاعات میدان نبرد را از نقطه ای به نقطه دیگر مخابره می کنند، سنگ بنای طرح های پنتاگون برای به اصطلاح «جنگ جامع مشترک» هستند. از پرتاب ماهواره‌های تصویری گرفته تا ساخت ماهواره‌های ردیاب و البته ارتباطات ماهواره‌ای از طریق ستارلینک، شرکت اسپیس ایکس ماسک را به یک بازیگر کلیدی در مهم‌ترین تلاش‌های فضایی ارتش آمریکا تبدیل کرده است.

اگرچه، پنتاگون در حال حاضر چندان به استارلینک متکی نیست، اما اوکراین کاملاً به آن وابسته است، زیرا قابلیت های ارتباطی ماهواره ای ارائه شده توسط ماسک نقش مهمی در مقابله با نیروهای روسیه در اوکراین ایفا می کند.

مزایایی که استارلینک در میدان نبرد برای اوکراینی‌ها فراهم کرد، باعث افزایش محبوبیت و نفوذ ماسک در بین مردم اوکراین شده است. وقتی روسیه تهدید جنگ هسته ای خود را افزایش داد، ماسک تصمیم گرفت از نفوذ خود استفاده کرده و به پنتاگون اعلام کرد که از این پس هزینه اینترنت استارلینک اوکراین را پرداخت کنند، گرچه بعداً درخواست خود را پس گرفت. همچنین چند هفته پیش، ماسک در توییتر پیشنهاد کرد که اوکراین باید به سادگی کریمه را به روسیه واگذار کند.

آیا ماسک به یک خطر سیاسی تبدیل شده است؟

برای یک پیشگام فناوری آمریکایی بسیار متکبرانه است که نظر خود را جایگزین روسای جمهور و مقامات سیاسی در کل جهان غرب، نهادهای بین المللی مانند ناتو، صدها دیپلمات، متخصصان امور خارجه، روزنامه نگاران، مدافعان آزادی، و مهمتر از همه خود اوکراینی ها کند. مهم نیست که چقدر با نظرات او موافقیم، آنچه که مهم است، اینست که ماسک به یک خطر سیاسی تبدیل شده است.

اقدامات وی بیش از پیش، آزاردهنده و حتی خطرناک شده است. «یان برمر»، رئیس گروه اوراسیا هفته گذشته گفت که ماسک به او گفته است که او شخصاً اوکراینی‌ها را از استفاده از استارلینک در کریمه منع کرده و ارائه «طرح صلح» با رئیس‌جمهور روسیه را وظیفه خود دانسته است، گرچه ماسک این گفته ها را رد کرد.

طرز فکر مستبد ماسک ممکن است یک عنصر اجتناب ناپذیر برای راه اندازی شرکت های خودروهای الکتریکی یا طراحی یک موتور موشک جدید باشد. اما این استبداد اگر در مورد مردم و احساس هویت، وطن، عدالت و هستی آنها اعمال شود، بدون شک نقطه مقابل دموکراسی است.

ما به نقطه‌ای نزدیک شده‌ایم که در آن، دموکراسی توسط تعداد کمی از مردان ظالم و نظرات غیرعلمی و بصیرانه آنها و تمایلات و کینه‌های شخصی آنها محدود می شود. مقامات نظامی و اطلاعاتی قبل از اینکه با ماسک و شرکت‌هایش یک قدم فراتر بروند، باید در مورد یک معضل مهم تجدید نظر کنند: چقدر می‌خواهند به ماسک و امثال او برای حفاظت از دموکراسی در ایالات متحده تکیه کنند؟