به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی عصر پنجشنبه در آستانه ۱۳ آبان و در همایش مبارزه با استکبار جهانی در اردبیل اظهار کرد: ۱۳ آبان روز همبستگی امت اسلامی در برابر نظام سلطه و استبداد است که در این روز دانش‌آموزان در کنار والدین و معلمان خود بار دیگر ندای «مرگ بر آمریکا» را در محکومیت دسیسه‌های استکبار جهانی طنین‌انداز می‌کنند.

وی ماهیت ۱۳ آبان را ماهیت آشکار شدن حیله‌گری‌ها و فتنه‌انگیزی ایادی کفر توصیف کرد و گفت: در سه مقطع در ۱۳ آبان اتفاقات تاریخی در این کشور رخ داده که اولین آن مربوط به ۱۳ آبان سال ۴۳ است که رژیم شاهنشاهی تصمیم گرفت تا امام راحل را به ترکیه تبعید کند.

رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اردبیل حادثه دیگر ۱۳ آبان را مربوط به سال ۵۷ و حرکت دانش‌آموزان و دانشجویان در مقابله با رژیم ستمشاهی طاغوت اعلام کرد و افزود: در این روز نیز دانش‌آموزان مجاهدتی بی‌نظیر انجام دادند.

صادقی از ۱۳ آبان ۵۸ به عنوان انقلاب دوم یاد کرد و ادامه داد: در این روز نیز جوانان این مرز و بوم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان با تسخیر لانه جاسوسی سعی کردند تا برای همیشه بساط آمریکایی‌ها و دسیسه‌گران را از کشور کوتاه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: «مرگ بر آمریکایی» که دانش‌آموزان امروز بر لبانشان جاری می‌کنند، هیچ تفاوتی بر «مرگ بر آمریکای» سال ۵۷ و ۵۸ ندارد و با قوت و قدرت بیشتر ندای مبارزه با استکبار از حلقوم نسل آینده بلند خواهد شد.

صادقی رهنمودهای دیروز مقام معظم رهبری را در دیدار با دانش‌آموزان در تبیین ماهیت آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یادآور شد و اضافه کرد: به رغم پیشرفت‌های علمی، فرهنگی، اعتقادی و ارزشی دانش‌آموزان این مرز و بوم، دشمن با حیله‌های مختلف سعی دارد تا آنها را از ادامه مسیر انقلاب به انحراف بکشاند در حالی که نتیجه این دسیسه‌ها فردا در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی کوبنده خواهد داشت.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان امسال در یک حرکت ابتکاری به همراه والدین و معلمان خود در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت خواهند کرد که از ساعت ۱۰ صبح از میدان شریعتی اردبیل نیز شروع و به سمت میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار خواهد شد.

صادقی به شکل‌گیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی در ۱۳ آبان ۵۸ اشاره کرد و ادامه داد: با دستور امام راحل و حمایت‌های مقام معظم رهبری این مجموعه ۲ وظیفه و رسالت بزرگ را بر عهده دارد که در گام نخست نیروسازی در مدارس و همچنین تبیین شاخصه‌های انقلابی‌گری در بین نسل آینده است که با توجه به اهمیت فضای مجازی، سعی بر این است تا سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان نیز ارتقا یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در ۱۴ شهرستان استان در بیش از ۴۵۰ مدرسه دفتر انجمن اسلامی دانش‌آموزی فعال است و ما در حوزه‌های تربیتی و آموزشی با رویکرد زبده‌پروری تلاش می‌کنیم تا اهداف واقعی را محقق کنیم.

صادقی شگردهای جبهه باطل را در نقطه مقابل جبهه حق یادآور شد و تصریح کرد: دشمن امروز با نقشه‌ای کامل و در یک جنگ ترکیبی و شناختی چند وجهی در میدان مبارزه فرهنگی و اعتقادی حاضر شده و سعی می‌کند اهداف خود را تحقق ببخشد.

وی از اعتمادزدایی، ناکارآمد نشان دادن مسئولان و زیر سؤال بردن مشروعیت و حاکمیت نظام به عنوان حرکت خبیث دشمن در به انحراف کشیدن نسل آینده یاد کرد و گفت: دشمن با هزینه‌های سنگین سعی می‌کند تا در این جنگ شناختی و ترکیبی بر جوانان ما و اندیشه‌ها و افکار آنها غلبه کند.

صادقی در ادامه افزود: با راه‌اندازی قرارگاه جنبش دانش‌آموزی در حوزه جهاد تبیین برنامه‌های خوبی آغاز شده و در طول سال تحصیلی کلاس‌های روشنگری و جهاد تبیین برای دانش‌آموزان در مدارس مختلف برگزار خواهد شد.

رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اردبیل ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان را با همراهی سه ضلع مدرسه‌، خانواده و جامعه یادآور شد و خاطرنشان کرد: همه این مجموعه‌ها باید به رسالت تاریخی خود به شایستگی عمل کنند.