برخی قوانین در حوزه صنعت ساختمان نیاز به بازبینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دیزجی عصر پنج شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه تبریز با تاکید بر اینکه ماده ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان مربوط به تعمیر و نگهداری است، گفت: با وجود این، پنج سال از تصویب آن می‌گذرد اما آیین نامه‌های مربوطه برای اجرای آن تدوین نشده است.

وی در خصوص ماده ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان ادامه داد: اجرای این قانون موجب افزایش اشتغال بین مهندسان و ارتقای ایمنی و رفاه شهروندان می شود. وظیفه ما است که مقررات ملی را تسری دهیم اما آیین نامه‌ای ارائه نشده ولی برای این امر نامه نگاری‌هایی انجام شده است.

دیزجی سپس گفت: تا زمانی که تخلفات ساختمانی، جرم انگاری نشود، نمی‌توان جلوی آن را گرفت و نبود چنین شرایطی یک لطمه بزرگ به بدنه ساختمان‌ها وارد کرده و تخلف نیز در جای خود باقی می‌ماند.

رییس سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل کمیسیون ساختمان های ناایمن نیز گفت: در این راستا ساختمان های ناایمن شناسایی و در سامانه مربوطه ثبت می شوند تا در خصوص آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.

دیزجی، با تاکید بر اینکه قولنامه به عنوان سندی معتبر برای معاملات ملکی نیست‌، افزود: بهتر است در تمامی معاملات از نظام مهندسی استعلام شود تا وضعیت ساختمان بررسی شده و در آینده مشکلی برای خریدار به وجود نیاید.

وی در خصوص حق الزحمه مهندسان ساختمان گفت: در تمام دنیا دستمزد مهندسان ده درصد هزینه‌های ساخت‌وساز است اما در کشور ما این رقم بسیار پایین‌تر است و با وجود افزایش این دستمزد در این دوره بازهم به مبلغ استاندارد نرسیده‌ایم.

دیزجی با بیان اینکه نبود قوانین درست لطمه بزرگی به حوزه ساخت و ساز وارد می کند، افزود: ساختمان مانند یک عضوی از شهر بوده و وقتی عضوی از آن دچار مشکل شود، کل مجموعه شهر آسیب می بیند. برخی قوانین در حوزه صنعت ساختمان نیاز به تغییر دارد.