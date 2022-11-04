مردم پارس آباد جلوه ای زیبا از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان پارس‌آباد همزمان با سراسر کشور، روز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح با اجتماع آحاد مردم از میدان سپاه آغاز و سپس به صورت راهپیمایی به سمت مصلی و میعادگاه نماز جمعه انجام شد.

قشرهای مختلف مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانشجو و دانش‌آموز و بازاری همه و همه در خلق این صحنه زیبا و حماسه باشکوه نقش آفرینی کردند.

راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با شکوه‌تر از سال‌های قبل در شهرستان پارس آباد برگزار شد که در این راهپیمایی دانش‌آموزان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر صهیونیست» انزجار خود را از استکباران جهان نشان دادند.



امام جمعه شهرستان پارس آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان حماسه ی بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی که در حافظه ی ملت انقلابی و بصیر ایران، روزی اثرگذار و فراموش نشدنی است.



حجت الاسلام علی اکبر باقری بنایی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است، گفت: ۱۳ آبان نماد همدلی، همبستگی و نماد مبارزه با استکبار و ظلم و زیاده‌خواهی‌های جهان کفر است.



یکی از شهروندان که به اتفاق خانواده در این راهپیمایی شرکت کرده بود، عنوان کرد: یوم الله ۱۳ آبان پاسخ محکمی از سوی مردم ایران اسلامی به سیاست‌های شیطانی آمریکا و برخی فریب خوردگان دنباله رو سیاست‌های آمریکا است.



جمعی از دانش آموزان که پرچم اسراییل را آتش کشیدند با مشت‌های گره بسته اعلام کردند: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی در همسایگی ما و کشورهای پیرامونی پایگاه نظامی و اطلاعاتی داشته باشد و تا آخرین نفس تابع ولایت فقیه هستیم.



مراسم یوم الله «۱۳ آبان» با قرائت قطعنامه به پایان رسید و مردم شهرستان پارس آباد با سردادن «الله اکبر، خامنه ای رهبر» هر بند قطعنامه را تایید کردند.