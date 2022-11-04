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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۴۰

همزمان با سراسر کشور؛

مردم پارس آباد جلوه ای زیبا از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشتند

مردم پارس آباد جلوه ای زیبا از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشتند

پارس‌آباد - مردم شهرستان پارس‌آباد همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره)، انزجار خود را از سیاست‌های استکبار جهانی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان پارس‌آباد همزمان با سراسر کشور، روز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح با اجتماع آحاد مردم از میدان سپاه آغاز و سپس به صورت راهپیمایی به سمت مصلی و میعادگاه نماز جمعه انجام شد.

قشرهای مختلف مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانشجو و دانش‌آموز و بازاری همه و همه در خلق این صحنه زیبا و حماسه باشکوه نقش آفرینی کردند.

راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با شکوه‌تر از سال‌های قبل در شهرستان پارس آباد برگزار شد که در این راهپیمایی دانش‌آموزان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر صهیونیست» انزجار خود را از استکباران جهان نشان دادند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان حماسه ی بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی که در حافظه ی ملت انقلابی و بصیر ایران، روزی اثرگذار و فراموش نشدنی است.

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنایی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است، گفت: ۱۳ آبان نماد همدلی، همبستگی و نماد مبارزه با استکبار و ظلم و زیاده‌خواهی‌های جهان کفر است.

مردم پارس آباد جلوه ای زیبا از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشتند


یکی از شهروندان که به اتفاق خانواده در این راهپیمایی شرکت کرده بود، عنوان کرد: یوم الله ۱۳ آبان پاسخ محکمی از سوی مردم ایران اسلامی به سیاست‌های شیطانی آمریکا و برخی فریب خوردگان دنباله رو سیاست‌های آمریکا است.

جمعی از دانش آموزان که پرچم اسراییل را آتش کشیدند با مشت‌های گره بسته اعلام کردند: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی در همسایگی ما و کشورهای پیرامونی پایگاه نظامی و اطلاعاتی داشته باشد و تا آخرین نفس تابع ولایت فقیه هستیم.

مراسم یوم الله «۱۳ آبان» با قرائت قطعنامه به پایان رسید و مردم شهرستان پارس آباد با سردادن «الله اکبر، خامنه ای رهبر» هر بند قطعنامه را تایید کردند.

کد مطلب 5624113

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