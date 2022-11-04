جنگ ترکیبی دشمن آغاز شده است/ بیخ گوش آمریکا نفوذ داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل در سخنرانی پیش از نماز جمعه یاسوج، افزود: مردم واقعی ما در صف مبارزه با استکبار قرار دارند و حمایت از ولایت رمز موفقیت کشور است.

وی با بیان اینکه دشمن جرات حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران را ندارد، تصریح کرد: انقلاب ما در حال پیشرفت بوده و دشمن اتحاد اقوام را هدف قرار داده است.

فرمانده سپاه فتح استان با تاکید بر ضرورت خدمت همه جانبه به مردم، گفت: علیرغم همه مشکلات، مردم در برهه های حساس پای انقلاب هستند.

سردار خرم دل با بیان اینکه کشور در حال فتح قله های مختلف است، اظهار کرد: همچنین بیخ گوش آمریکا نفوذ داریم و محور مقاومت هستیم.

وی با اشاره به توطئه های آمریکا در طول سال ها، گفت: سال ۵۷ تنها حکومت تغییر نکرد، بلکه ابهت و سلطه آمریکا درهم شکسته شد.

فرمانده سپاه فتح استان با اشاره به راهپیمایی ۱۳ آبان، خطاب به دشمنان، گفت: این حضور باشکوه مردم را ببینید و از این حضور بمیرید.