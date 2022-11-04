آمریکا توان مبارزه نظامی با ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه این هفته ایلام اظهار داشت: آمریکا با شگردهایی در قالب جنگ ترکیبی در فضای حقیقی و مجازی به میدان آمده و با وجود جنگ گسترده رسانه ای و تبلیغاتی در ایران، اما این هجمه های سمی بر مردم تاثیرگذار نبود.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: اقدام ناپخته، کور، فرسایشی و بی نتیجه نشان از خطاهای محاسباتی دشمنان است و تهدید آنها به فرصتی برای شناسایی مهره های داخلی و خارجی و قدرت اشراف اطلاعاتی ایران بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با دانش آموزان اظهار کردند که استراتژی های کنونی جهان در حال تغییر است و آمریکا برخلاف گذشته دیگر قدرت برتر، تصمیم ساز اول و کدخدای جهان نیست.

حجت الاسلام ادآور شد: جمهوری اسلامی بدون تردید با بهره مندی از نعمت های سرشاری چون نیروی انسانی مستعد و نخبه، منابع طبیعی و تاریخی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی و از همه مهمتر حکومت جمهوری بر پایه مردمی و رهبری یکی از بازیگران اصلی نظم نوین جهانی است.

وی با تاکید بر این نکته که هرجا ناامنی ایجاد شد، امنیت و آزادی از بین می رود، اظهار داشت: جوانان و نوجوانان با مطالعه پیشینه حضور داعش در سوریه و عراق و جنایات شوم این گروهک از ماهیت فتنه های اخیر در کشور و برنامه هایی که برای ایران در نظر دارند، آگاه خواهند شد.

وی افزود: پروژه جنگ فتنه گرانه و ترکیبی دشمن شکست خورد و مردم فهیم و بصیر با وجود مشکلات، انتظارات و اعتراضات خود از مسوولان، اما با آشوب گران همراه نشدند، رسانه ها و خواص باید نسبت به اغتشاشگران و هنجارشکنان اعلام موضع قاطع کرده و آنها را به عنوان مزدوران دشمن معرفی کنند و باید مرز معترضان و جوانان و نوجوانان فریب خورده تبلیغات دشمن از آشوبگران جدا شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به کلام رهبری مبنی بر اینکه انتقام خون شهید سلیمانی به قوت خود باقی است، تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است هرجا مردم و مسئولان به صحبت ها و رهنمون های مقام معظم رهبری عمل کردند، موفق بودند و تخطی از صحبت های ایشان برای کشور مشکل ساز بوده است.