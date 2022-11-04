هدف دشمنان تجزیه ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی رضوی نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به میزبانی آستان مقدس امامزاده مقدس سید ابوالقاسم (ع) شهر بسطام ضمن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) و گرامیداشت یوم الله سیزدهم آبان و روز دانش آموز به بیان فضائل و کرامات حضرت معصومه (س) پرداخت و بیان کرد: آن حضرت الگوی تمام دختران ایران اسلامی هستند.

وی با اشاره به یوم‌الله ۱۳ آبان، بیان کرد: در روز ۱۳ آبان حوادث عظیمی در این روز رقم خورده که نشان می‌دهد قدرت‌های پوشالی و ستمگر نابود شده و فرو می‌ریزند همان طور که در جریان تسخیر لانه جاجوسی مردم ایران بار دیگر هیمنه آمریکا را فرو ریختند.

روایت انقلاب دوم

امام جمعه بسطام با بیان اینکه امام خمینی (ره) از این تسخیر به عنوان انقلاب دوم یاد کردند، بیان کرد: بعد از تسخیر سفارتخانه و بررسی مدارک و اسنادی که آنجا بود معلوم شد که آنجا سفارتخانه نیست؛ بلکه لانه جاسوسی است که آمریکایی‌ها در آن، چه توطئه‌ها و نقشه‌های شومی علیه ایران در برنامه‌های خود تدارک دیده بودند.

رضوی نسب با تحلیل حوادث چهل و چند روز گذشته در جمهوری اسلامی ایران ضمن گلایه از تعدادی از مراجع و علما در خصوص سکوت در مقابل این اغتشاشات عنوان کرد: امروز دشمن با تمام قوا و جنگ رسانه ای به جنگ ملت ایران آمده اند.

وی با تشکر از بصیرت مردم انقلابی شهرستان شاهرود و بخش بسطام در خصوص حضور بی سابقه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از همگان خواست همچون گذشته پای آرمان های نظام و انقلاب بمانند و هرگز فریب دروغ های دشمنان و منافقان را نخورند که هدف دشمن تجزیه این کشور متمدن و اصیل است.