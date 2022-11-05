تکه فروشی مرغ منجمد تنظیم بازار در کرمانشاه تخلف است

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب مرغ گرم ۶۳ هزار تومان اعلام شده و عرضه بیشتر از این قیمت تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: تعیین قیمت مرغ تابعی از فرایند تولید شامل قیمت نهاده‌های دامی، واکسن و دارو، جوجه یک روزه و جوجه ریزی به اندازه نیاز بازار است و همچنین مناسبت‌های دینی و ملی هم در عرضه و تقاضا تأثیر گذار است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه دستگاه نسبت به کسری مرغ در بازار اقدام کرده است، تصریح کرد: عرضه مرغ منجمد در بازار با قیمت ۴۸ هزار تومان توسط واحدهای سیار و فروشگاه‌های امین صورت گرفته است.

چاله چاله بیان کرد: تکه فروشی مرغ منجمد در واحدهای عرضه کننده تخلف محسوب می‌شود و این واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: بازرسان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بر روی واحدهای عرضه کننده مرغ نظارت دارند و مردم نیز می‌توانند گزارش گران فروشی را سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: همچنین ۷۰۰ بازرس بسیج اصناف در هشت منطقه شهرستان کرمانشاه و ۱۳ شهرستان استان عملیات نظارت بر بازار را انجام می‌دهند.