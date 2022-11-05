خروج بجنورد از وضعیت قرمز کرونایی/ ۳ شهرستان نارنجی هستند

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج شهرستان بجنورد از وضعیت قرمز کرونایی خبر داد و اظهار کرد: اکنون این شهرستان در شرایط نارنجی قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: همچنین شهرستان های گرمه و جاجرم نیز در شرایط نارنجی قرار دارند.

وی افزود: شیروان، فاروج، راز و چرگلان، مانه و سملقان و اسفراین نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

اکبری گفت: هیچ از شهرهای استان نیز به وضعیت آبی وارد نشده است.

اکبری با اشاره به کاهش نسبی شیوع کرونا در استان، گفت: خروج بجنورد از وضعیت قرمز موید همین موضوع است.

وی در انتها بیان داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق دزهای یاداور واکسن همچنان بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به کرونا است.