خروج بجنورد از وضعیت قرمز کرونایی/ ۳ شهرستان نارنجی هستند

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج شهرستان بجنورد از وضعیت قرمز کرونایی خبر داد و اظهار کرد: اکنون این شهرستان در شرایط نارنجی قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: همچنین شهرستان های گرمه و جاجرم نیز در شرایط نارنجی قرار دارند.
وی افزود: شیروان، فاروج، راز و چرگلان، مانه و سملقان و اسفراین نیز در وضعیت زرد قرار دارند.
اکبری گفت: هیچ از شهرهای استان نیز به وضعیت آبی وارد نشده است.
اکبری با اشاره به کاهش نسبی شیوع کرونا در استان، گفت: خروج بجنورد از وضعیت قرمز موید همین موضوع است.
وی در انتها بیان داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق دزهای یاداور واکسن همچنان بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به کرونا است.
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