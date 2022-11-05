احیای بیش از ۹۰ واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شانیان صبح شنبه در جلسه با فعالین اقتصادی استان همدان که با حضور وزیر صمت و در محل استانداری همدان برگزار شد، با اشاره به شعار سال، گفت: دولت سیزدهم با گفتمان عدالت، شفافیت و مردمی بودن کار را خود را آغاز کرد و سیاست‌های که توسط رییس محترم جمهور تبیین و در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در وزرات صمت با تدابیر وزیر صمت کنونی همه فعالین اذعان دارند که تحول بنیادین در بخش‌های مختلف رخ داده است، عنوان کرد: در این راستا شاهد پیشرفت و رشد در تمام حوزه‌ها بوده‌ایم و این امر سبب شده است که فعالیت وصنعت گران با امید راه خود را ادامه دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از احیای ۹۰ واحدهای صنعتی و تولیدی غیرفعال در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: مسیر تحول و توسعه، مسیر شتابان به خود گرفته به فضل الهی بیش از ۹۰ واحد در این مدت احیا شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه به سبب پیشرفت و توسعه‌ای که در بخش صنعت شاهد آن بوده‌ایم، بسیاری از سرمایه گذاران جذب سرمایه‌گذاری استان همدان شدند، عنوان کرد: در استان همدان همدان بالغ بر ۱۱۷۸ واحد صنعتی در استان همدان داریم که در سال جاری بخش قابل توجهی از واحدها احیا شدند.

شانیان با بیان اینکه در حوزه رفع مشکل موانع تولید، هر هفته کارگروهی با حضور استاندار برگزار می‌شود؛ ابراز کرد: در حوزه‌ها از علم روز در حوزه معادن در همین کوتاه اقدام بسیار خوبی انجام شده و سامانه‌ها به روز رسانی شد و اقدامات خوبی در حوزه معدن اتفاق افتاد.

وی ضمن اشاره به خام فروشی که آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است، عنوان کرد: با تدبیر وزیر صمت و دولت محترم خام فروشی‌صادرات و مواد معدنی خام به کمترین از یک درصد رسیده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه در حوزه صادرات شاهد رشد قابل توجهی بوده‌ایم، عنوان کرد: براساس آخرین آمار در بخش صنعت ۱۴۶ درصد و صنایع معدنی ۳۴۶ درصد نسبت به مشابه سال قبل پیشرفت و رشد کرده است.

شانیان با بیان اینکه در حوزه هوشمند کردن بازرسی‌ها و استفاده از جامع سامانه تجارت و انبار شاهد تحول بوده‌ایم، ادامه داد: به دستور وزیر محترم صمت این اتفاق افتاده و سو استفاده‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

وی با بیان در حوزه تامین زیر ساخت‌های بخش صنعت، معدن وتجارت در سال جاری اقدامات خوبی انجام شده و درآینده هم وضع بهتر خواهد شد، افزود: بخش خصوصی قوی در کنار دولت سبب ایران قوی خواهد شد.

در ادامه، مسعود توتونچیان با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال تثبیت و بهره وری از زیرساخت‌های ایجاد شده است، گفت: باید شفافیت باید سرلوحه کار اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: از زیر ساختها به نحو احسن استفاده می‌کنند، همدان مدیران لایقی در مسند کار هستند و تیم یکدستی اند که با شرایط سخت تحریمی ادامه می‌دهند.

توتونچیان افزود: مقام عالی استان جوان و با تجربه هستند، و اتفاقات خوبی رخ داده است، امسال شاهد بحران کم آبی بودیم که حل و فصل شد.

وی در ادامه افزود: اشتغال استان حفظ شده و در شرایط خاصی زندگی می‌کنیم که آثار آن دربخش خصوصی مشهود است، جراحی اقتصادی در کشور رقم خورد که کار بزرگی بود.

مدیر عامل شرکت صنایع غذایی سحر تاکید کرد: شفافیت باید سرلوحه کار اقتصادی باشد، و رانت و رانت خواری همچنین ارز کذایی حذف شوند تا شاهد سلامت اقتصادی باشیم.