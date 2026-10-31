به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان بوشهر که با حضور دادستان کل کشور برگزار شد، با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار کرد: بوشهر با وجود برخورداری از حدود ۷۱۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس، به لطف تلاش نهادهای امنیتی و انتظامی، یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان افزود: تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری موجب شد بوشهر در شش ماه نخست امسال رتبه نخست کشور را در کاهش پرونده‌های مسن و معوق کسب کند و حدود ۹۳ درصد از پرونده‌های رسوبی کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در شاخص‌های رضایتمندی عمومی و اتقان آرا نیز با تحقق بیش از ۹۰ درصدی، در زمره استان‌های نمونه کشور قرار داریم.

امنیت پایدار و مبارزه با مفاسد اقتصادی

مهرانگیز با اشاره به نقش اداره کل اطلاعات، سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی در تأمین امنیت استان، نجابت و قدرشناسی مردم بوشهر را از عوامل اصلی موفقیت‌ها و رضایتمندی عمومی دانست.

وی با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق عامه گفت: در پرونده رشوه ۳.۵ میلیون یورویی، ۲۸ نفر محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در پرونده‌ای دیگر، رأی به بازگرداندن ۸۴ میلیون یورو به مجتمع گاز، ضبط یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه و پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان خسارت تأخیر صادر شد.

وی همچنین از ابطال اسناد ۱۳۸ هکتار از اراضی تصرف‌شده و بازگرداندن این اراضی به دولت خبر داد.

محکومیت قاچاقچیان سوخت و تثبیت مالکیت اراضی نفتی

مهرانگیز با اشاره به پرونده قاچاق سوخت اظهار کرد: محموله ۱۴ میلیون لیتری سوخت توقیف‌شده توسط سپاه، با رأی قطعی مشمول ضبط شد و متهمان نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در حوزه وزارت نفت، اسناد مالکیت ۱۶ هزار هکتار از اراضی صادر و به وزیر نفت تحویل شد و صدور اسناد ۱۸ هزار هکتار دیگر نیز در دست اقدام است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، ورود به موضوع عوارض آلایندگی را از دیگر اقدامات مؤثر در حوزه حقوق عامه برشمرد و گفت: با همکاری دادستان‌ها، میزان عوارض آلایندگی از ۸.۹ میلیون مترمکعب به ۵.۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

مهرانگیز در پایان از خدمات سه‌ساله عمار شهنیایی، دادستان پیشین مرکز استان بوشهر، قدردانی کرد و گفت: شهنیایی به سمت دادیار دادسرای انتظامی قضات در تهران منصوب شده است.

وی همچنین برای حجت‌الاسلام فیروز اردکانی، دادستان جدید مرکز استان بوشهر، در انجام مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد.