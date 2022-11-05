دستگیری یکی از لیدرهای اغتشاشات اخیر در بلوار کشاورز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیام کاویانی با تشریح جزئیات دستگیری یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در بلوار کشاورز گفت: روز گذشته مأموران پایگاه سوم این پلیس از برخی تحرکات و حضور تعدادی از اغتشاش گران در حوالی بلوار کشاورز که قصد ایجاد تنش و آشوب در منطقه را داشتند، مطلع و بلافاصله به جهت اهمیت موضوع به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: اغتشاش گران که جمعی در حدود ۳۰ نفر بودند با دیدن مأموران از محل تجمع متواری که در این میان احدی از آن‌ها که از عناصر اصلی و لیدر آشوب گران بود شناسایی و شبانه در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در شرق تهران دستگیر و به پایگاه سوم پلیس اطلاعات انتقال داده شد.

کاویانی در ادامه با بیان اینکه از متهم مقادیر قابل توجهی از مواد آتش‌زا و شیمیایی و سمی دست ساز جهت مقابله با مأموران و نیروهای امنیتی به همراه تعداد زیادی از میخ‌های سه پر فولادی برای پنچر کردن و متوقف ساختن وسایل نقلیه موتوری و همچنین تعدادی فیس صورت جهت شناسایی نشدن از طریق دوربین‌های مداربسته شهری کشف شد، تصریح کرد: متهم به بزه ارتکابی اعتراف و در اظهارات اولیه خود هدف و انگیزه اش را از این اقدامات مجرمانه طمع مالی با فریب وعده‌های توخالی توسط معاندین و تحت تأثیر جو رسانه‌ای قرار گرفتنش از سوی دشمنان قلمداد نمود.

رئیس پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه خاطرنشان کرد: متهم به همراه تعداد دیگری از فریب خوردگان داخلی از مدت‌ها قبل با عضویت در یکی از گروه‌های تلگرامی وابسته به جریان نفاق و دشمنان قسم خورده انقلاب قصد داشته در قبال وعده‌ی دریافت گرین کارت و مبالغ هنگفتی که در حدود ۳۰ میلیارد وعده داده شده بود همچنان به شعله ور ساختن و زنده نگه داشتن آشوب‌های خیابانی در سطح مناطق پایتخت با انجام تحرکات ایضایی و مقابله‌ای و تخریب اموال عمومی و خصوصی ادامه دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق اظهارات متهم، وعده‌های داده شده به این افراد آشوب گر فریب خورده به مرور زمان از آغاز اغتشاشات تا لحظه دستگیری اش توسط مأموران پلیس به‌دلیل بدعهدی و بهانه‌های مختلف اربابان وطن فروش و دشمنان این مرز و بوم یکی یکی رنگ باخته و هیچگاه عملی نشد، از معرفی متهم به دادسرا خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری سایر وابستگان به این جریان و عاملان اغتشاش در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار دارد.

کاویانی در پایان ضمن اشاره به این مطلب که اجازه جولان به آشوب گران و مخلان نظم و امنیت نخواهیم داد از مردم عزیز و همیشه در صحنه تهران که با حضور گرمشان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال نیز دوشادوش مردم انقلابی و بابصیرتمان در سراسر کشور یکبار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار و یاوه گویان و دشمنان این خاک مقدس زدند، خواست تا در این راه خطیر بار دیگر همیار پلیس بوده و گزارشات امنیتی و انتظامی خود در خصوص تحرکات عاملان اغتشاش و ناامنی را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.