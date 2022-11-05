تعمیق خودباوری و ترویج زبان فارسی توسط دستگاه های مرتبط دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح شنبه در شورای فرهنگ عمومی طبس با اشاره به نقشه مهندسی کشور بیان کرد: اگر در حوزه برنامه‌ریزی برداشت و هدف گذاری واحدی نداشته باشیم، خروجی مطلوبی در اجرای برنامه‌ها نخواهیم داشتم.

وی با بیان اینکه قانون خوب در کشور کم نیست بلکه در حوزه اجرای قانون کم کاری زیادی داشته‌ایم، اظهار کرد: نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سال ۹۲ ابلاغ شده و به مبانی اسلام و انقلاب پرداخته که می‌طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فرخنده با تاکید بر اولین مؤلفه نقشه مهندسی مبنی بر تقویت هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی، بیان کرد: نباید اجازه دهیم جوانان به سمت هویت غرب گرایش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۰ اولویت فرهنگی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور ترسیم شده که آنها را دنبال خواهیم کرد، افزود: شورای فرهنگ عمومی بر اساس وظایف اصلی باید در گام اول نسبت به شناخت وضعیت فرهنگی شهرستان اشراف کاملی داشته باشد و به صورت مسئله محور نسبت به تصمیم‌گیری اقدام کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خواستار جذب جوانان انقلابی به مقوله هنر شد و افزود: بنا به فرمایش رهبری، هر فرهنگ یا تمدن اگر در قالب هنر گنجانده نشود، ماندگار نیست.

وی با اشاره به محبوبیت انیمیشن‌های خارجی در بین کودکان بیان کرد: نیاز است در راستای فرهنگ سازی برای استفاده تولیدات داخلی که دارای هویت اسلامی – ایرانی است، اقدامات مؤثر تری انجام شود.

فرخنده با بیان اینکه بنا به فرموده مقام معظم رهبری، کار فرهنگی باید تشکیلاتی شود، افزود: نیاز است نگاه متولیان فرهنگی به مجموعه شهرستان‌ها و استان، نگاهی قرارگاهی و اقدامات تشکیلاتی شود.

وی خوستار تمرکز بر محصولات و صنایع فرهنگی شد و گفت: باید خروجی برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی به گونه‌ای باشد که حوزه ولایت مداری به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید فرهنگ تمسک به قرآن و عترت در جامعه فراگیر شود، اظهار کرد: تعمیق خودباوری ملی و ترویج زبان و ادبیات فارسی، برخورداری از نهاد خانواده و نهادینه شدن روحیه همگرایی و کار جمعی باید خروجی برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی باشد.