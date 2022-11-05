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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۷

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

جامعه نیازمند مؤلفه هایی همانند انصاف، ترک حسادت و مهربانی است

جامعه نیازمند مؤلفه هایی همانند انصاف، ترک حسادت و مهربانی است

سنندج ـ نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: جامعه کنونی ما نیازمند مؤلفه هایی همانند انصاف، ترک حسادت و مهربانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز شنبه در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه باید اذعان کرد که جامعه ما از این مؤلفه‌ها به نوعی دور است و همین امر باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی در این میان شده است.

وی افزود: در بسیاری از بخش‌ها شاهد پیشرفت‌های خوبی هستیم ولی در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی کار خاصی انجام نداده‌ایم و این خود زمینه ساز مسائل و مشکلات اجتماعی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان داشت: متأسفانه دشمنان آسیب‌های موجود در کشور را شناسایی می‌کند و از آنها علیه خودمان استفاده می‌کند، بنابراین باید با شناخت این ناهنجاری‌ها برای رفع آنها تلاش جدی و دلسوزانه داشته باشیم.

پورذهبی گفت: باید برای برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی و یا کاهش آن در استان کردستان به موضوعات بومی توجه خاصی شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان داشت: باید دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان در نظر گرفته شود و برای این امر نیز باید از اساتید و روحانیون مجرب بهره ببریم.

کد مطلب 5625170

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