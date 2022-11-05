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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۴

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

۳۴ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

۳۴ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی شبانه روز گذشته ۳۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های خراسان شمالی بستری شدند.

سید جواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های خراسان شمالی بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: خوشبختانه در این مدت همانند روزهای گذشته هیچ یک از بیماران کرونایی جان نباخت.

وی افزود: مجموعاً اکنون ۹۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند.

پورنقی با اشاره به خروج بجنورد از وضعیت قرمز کرونایی، گفت: عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجب افزایش شیوع این بیماری خواهد شد.

وی در انتها گفت: طی روزهای گذشته میزان بستری بیماران کرونایی روند صعودی گرفته بود که اکنون باری دیگر به حد ثابتی رسیده است.

کد مطلب 5625187

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