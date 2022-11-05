به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی‌پور بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای معادن شهرستان آستارا اظهار کرد: بخشی از مصالح حاصل از لایروبی رودخانه‌ها و بندر آستارا در اختیار اداره پایانه‌ها قرار می‌گیرد که در پروژه احداث تیر پارک جهت تسطیح زمین اختصاص یافته برای پارکینگ کامیون‌های صادراتی استفاده شود تا هرچه سریع‌تر مشکل ترافیک خیابان ساحلی برطرف گردد.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ هزار تن مصالح از لایروبی بندر آستارا به دست آمده است، افزود: بخشی از این مصالح می‌تواند در اختیار ادارات آموزش و پرورش، اوقاف و امور خیریه، آب و فاضلاب و شهرداری آستارا قرار گیرد که البته نیازمند پیگیری مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه است‌.

فرماندار آستارا با اشاره به منابع خوب برخی رودخانه‌های این شهرستان گفت: برخی محدودیت‌های قانونی برای برداشت از این رودخانه‌ها وجود دارد و علاوه بر آن، ممکن است انجام لایروبی بدون کارشناسی تبعات زیست محیطی و برهم خوردن تعادل اکوسیستم را در برداشته باشد.

وی به ظرفیت رودخانه چلوند با توجه به حجم بالای رسوب و انباشت در بالادست این رودخانه اشاره کرد و گفت: از بین منابع موجود در شهرستان این رودخانه از ظرفیت لازم برای تأمین مصالح مورد نیاز برخوردار است که با پیگیری مدیران ادارات مربوطه تصمیمات لازم برای صدور مجوز برداشت و انجام لایروبی می‌تواند اتخاذ شود.