علی عفتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷۰۵ زوج طی ۶ ماهه نخست امسال به مرکز درمان ناباروری استان مراجعه و از خدمات رایگان این مرکز استفاده کردند که در این خصوص ۶۲ پرونده جدید تشکیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: طی همین مدت ۶۴۳ ویزیت نیز انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها مرکز درمان ناباروری استان در بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد دایر است، از انجام دارو درمانی برای ۹۱ نفر و همچنین انجام IUI برای ۲۲ نفر طی نیمه نخست امسال خبر داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه زوج‌های نابارور تاکنون با تحمل هزینه‌های سنگین برای انجام عمل «آی وی اف» به دیگر استان‌ها سفر می‌کردند، گفت: با تجهیز این مرکز ناباروری، آی وی اف نیز به زودی با تعرفه دولتی در این مرکز انجام می‌شود و خدمات دهی به زوج‌های نابارور تسهیل خواهد شد.